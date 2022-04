cancel camera_alt ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ മി​ല്ലു​മു​ക്കി​ന് സ​മീ​പം കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പനമരം: കണിയാമ്പറ്റ മില്ലുമുക്കിന് സമീപം മങ്ങാട്ടുപറമ്പൻ ഹംസയുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കാർ മറിഞ്ഞു. യാത്രികൻ പരിക്കുകളില്ലാതെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. പനമരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരൻ സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. വീട്ടുകാർ തലനാരിഴക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൽപറ്റയിൽനിന്ന് പനമരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കാർ. ഈ ആഴ്ച ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഇവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്.

car went out of control and overturned in the backyard