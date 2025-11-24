Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Nov 2025 10:43 AM IST
    date_range 24 Nov 2025 10:43 AM IST

    85ാം വ​യ​സ്സി​ലും മോ​ഹ​നേ​ട്ട​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി

    85ാം വ​യ​സ്സി​ലും മോ​ഹ​നേ​ട്ട​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി
    മോ​ഹ​ന​ൻ

    പ​ന​മ​രം: 85ാം വ​യ​സ്സി​ലും ടി. ​മോ​ഹ​നെ​ന്ന മോ​ഹ​നേ​ട്ട​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ലാ​ണ്. 47 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച് ഒ​രു ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​രാ​ജ​യം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ന​മ​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 21 എ​ടു​ത്തും​കു​ന്ന് വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി കു​റു​മ്പാ​ല​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ടി. ​മോ​ഹ​ന​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1978ൽ ​വി​ള​മ്പു​ക​ണ്ടം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. 1995ൽ ​പ​രി​യാ​രം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ജി. ​പ്ര​താ​പ് ച​ന്ദ്ര​നോ​ട് 35 വോ​ട്ടി​നു തോ​റ്റ​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യം. 47 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​ക്ക് പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി മാ​റി മാ​റി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം. തു​ട​ക്കം ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യി​ലെ ബേ​ബി ജോ​ണി​ന്റെ കൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് എം.​വി. രാ​ഘ​വ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്. അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് സി.​പി.​എം പാ​ള​യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 17 വ​ർ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ഏ​റെ കാ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ജീ​വി​തം ജീ​വ​സ്സു​റ്റ​താ​ക്കി. ഇ​നി​യു​മൊ​രു അ​ങ്ക​ത്തി​നു​ള്ള ക​രു​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന് മോ​ഹ​ന​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റു​മ്പാ​ല മ​ല​യി​ലെ പ​രേ​ത​രാ​യ കു​ഞ്ഞാ​ണ്ടി നാ​യ​രു​ടെ​യും ഓ​മ​ന അ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്.

    TAGS:Local Body ElectionElection CandidateWayanad
    News Summary - 85 year old election candidate
