Madhyamam
    Meppadi
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:44 AM IST

    ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ന് വീ​ട് നി​ർ​മിച്ചു ന​ൽ​കി വാ​ട്സ് ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ന് വീ​ട് നി​ർ​മിച്ചു ന​ൽ​കി വാ​ട്സ് ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ
    തി​ക്കോ​ടി വി​ക​സ​ന സ​മി​തി വാ​ട്സ് ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ അ​ര​പ്പ​റ്റ​യി​ൽ നി​ർ​മിച്ച വീ​ടി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം ടി.​സി​ദ്ദീക് എം.​എ​ൽ.​എ

    നി​ർവ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മേ​പ്പാ​ടി: ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ഉ​റ്റ​വ​രെ​യും വീ​ടും ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​ക​ളും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ചൂ​ര​ൽ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ശാ​ന്ത​ന് സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രു വീ​ടാ​യി. തി​ക്കോ​ടി വി​ക​സ​ന സ​മി​തി വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് അ​ര​പ്പ​റ്റ​യി​ൽ 900 സ്ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റി​ൽ വീ​ട് നി​ർ​മ്മി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ​ത്. വീ​ടി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം അ​ഡ്വ.​ടി.​സി​ദ്ദീ​ക് എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലെ ചൂ​ൽ​പ്പു​റം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ് അ​ര​പ്പ​റ്റ​ യി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കി​യ ആ​റ് സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചി​ല​വി​ൽ വീ​ട് നി​ർ​മ്മി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഉ​രു​ൾ പൊ​ട്ട​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ജ്യേ​ഷ്ഠ​ൻ അ​ട​ക്കം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്, ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​ക​ൾ എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ഇ​നി എ​ന്തു ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു വീ​ട് ല​ഭി​ച്ച​ത് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യെ​ന്ന് പ്ര​ശാ​ന്ത​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് വീ​ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​പ്പൈ​നാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മേ​പ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം അ​ജ്മ​ൽ, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ചൂ​ൽ​പ്പു​റം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ്സി​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:build HomeWayanad LandslideWhatsApp GroupsDisaster Victim
