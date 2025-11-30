Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Nov 2025 7:31 AM IST
    30 Nov 2025 7:31 AM IST

    ദു​രി​തം​പേ​റി ച​ല​നശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദി​വാ​സി യു​വ​തി​യും കു​ടും​ബ​വും

    മേ​പ്പാ​ടി: ജോ​ലി​ക്കി​ടെ വീ​ണ​തി​ന്‍റെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ കാ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ആ​ദി​വാ​സി യു​വ​തി​യും കു​ടും​ബ​വും ന​ര​ക​യാ​ത​ന​യി​ൽ. കി​ട​പ്പി​ലാ​യ ഇ​വ​ർ​ക്ക് വീ​ഴ്ച​യി​ൽ ആ​ന്ത​രി​കാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കേ​റ്റ ക്ഷ​ത​മെ​ന്തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നോ വി​ദ​ഗ്ദ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി മൂ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    അ​സു​ഖ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി സം​സാ​ര ശേ​ഷി​യി​ലും വ​ലി​യ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​പ്പൈ​നാ​ട് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ് ജ​യ്ഹി​ന്ദ് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ 27 വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​മ്യ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​മാ​ണ് ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ലും ദു​രി​ത​ത്തി​ലും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി നീ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    11 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് 2024ൽ ​ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ഖേ​ന എ.​ടി.​എ​സ്.​പി ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച വീ​ട്ടി​ലാ​ണി​വ​ർ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ഇ​വ​ർ​ക്ക് വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ൻ പോ​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​നി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ര​മ്യ​യു​ടെ അ​മ്മ മോ​ളി ഇ​തി​നാ​യി ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ പോ​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടിയുണ്ടാ​യി​ല്ല. നി​ര​ന്ത​രം ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ശ്ര​മം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.

    റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സൗ​ജ​ന്യ റേ​ഷ​ൻ പോ​ലും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ര​മ്യ​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ൻ ക​രി​മ്പ​ൻ, അ​മ്മ മോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ റേ​ഷ​ന്‍റെ ഒ​രോ​ഹ​രി ഇ​വ​ർ​ക്കും കൊ​ടു​ക്കും. ഭ​ർ​ത്താ​വ് ബി​ജു​വി​ന് വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കൂ​ലി​പ്പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തു​ച്ഛ​മാ​യ വ​രു​മാ​നം കൊ​ണ്ടാ​ണ് മു​ഴു​പ്പ​ട്ടി​ണി​യി​ല്ലാ​തെ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ൾ ലി​ഷ്ണ​യു​ടെ പ​ഠ​ന​ച്ചെ​ല​വും ഇ​തു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ക്ക​ണം.

    ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​നം ഇ​വി​ടേ​ക്ക് വ​രി​ല്ല. ര​മ്യ​യെ സ്ട്രെ​ച്ച​റി​ൽ ചു​മ​ന്നാ​ണ് വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​മ്മ മോ​ളി പ​റ​യു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പോ, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വ​കു​പ്പ​ധി​കൃ​ത​രോ തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ര​ണ്ടു കാ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും സ്വാ​ധീ​നം ന​ഷ്ട​മാ​യി നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ൽ ജീ​വി​തം തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണീ ആ​ദി​വാ​സി യു​വ​തി.

