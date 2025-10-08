Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Oct 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    8 Oct 2025 10:59 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​തെ കൈ​ര​ളി ഉ​ന്ന​തി

    വാഹനമെത്താത്തതിനാൽ രോ​ഗി​ക​ളെ ചു​മ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ണം
    ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​തെ കൈ​ര​ളി ഉ​ന്ന​തി
    മൂ​പ്പൈ​നാ​ട് കൈ​ര​ളി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ന്റെ ശോ​ച്യാവ​സ്ഥ

    മേ​പ്പാ​ടി: എ​ൺ​പ​തി​ൽ​പ​രം ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ 23 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മൂ​പ്പൈ​നാ​ട് മു​ക്കി​ൽ​പ്പീ​ടി​ക കൈ​ര​ളി ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു റോ​ഡി​ല്ല. മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ ച​ളി​ക്കു​ള​മാ​കു​ന്ന മ​ണ്ണ് റോ​ഡാ​ണ് ഏ​ക ആ​ശ്ര​യം. രോ​ഗി​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സ്ട്രെ​ച്ച​റി​ൽ ചു​മ​ന്നു കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​ലും ച​ളി നി​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ സ്ട്രെ​ച്ച​റി​ൽ ചു​മ​ന്നു കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റോ​ഡു നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ മു​മ്പ് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വൃ​ത്തി തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഒ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. കൈ​ര​ളി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി വാ​ർ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ത്തി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Wayanad News tribal families Unnathi transportation facilities
    X