Madhyamam
    Meppadi
    Posted On
    29 Dec 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 11:01 AM IST

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി മേ​പ്പാ​ടി ടൗ​ൺ

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി മേ​പ്പാ​ടി ടൗ​ൺ
    നെ​ല്ലാ​റ​ച്ചാ​ൽ വ്യൂ ​പോ​യന്‍റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു

    മേ​പ്പാ​ടി: ക്രി​സ്മ​സ് - പു​തു​വ​ൽ​സ​ര ഒ​ഴി​വ് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​യ​നാ​ടി​ന്‍റെ കു​ളി​ർ​മ്മ​യും തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ച്ച​പ്പും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക്. തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യാ​യ മേ​പ്പാ​ടി​യി​ലെ വി​വി​ധ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദി​നേ​നെ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു മൂ​ലം അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വാ​ഹ​ന തി​ര​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​മാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സൂ​ചി​പ്പാ​റ, അ​ട്ട​മ​ല, തൊ​ള്ളാ​യി​രം​ക​ണ്ടി ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, ചെ​മ്പ്ര പീ​ക്ക്, കാ​ന്ത​ൻ​പാ​റ, കാ​രാ​പ്പു​ഴ, നെ​ല്ലാ​റ​ച്ചാ​ൽ വ്യൂ ​പോ​യി​ന്‍റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത്‌.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ആ​ന്ധ്ര, തെ​ലു​ങ്കാ​ന, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ബിഹാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ കാ​റു​ക​ളി​ലും ട്രാ​വ​ല​റു​ക​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി ഇ​വി​ടേ​ക്കെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സൂ​ചി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ദി​വ​സം 500 പേ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ഇ​തു കാ​ര​ണം ടി​ക്ക​റ്റ് രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​യാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​ഴി​യും.

    പി​ന്നെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റ്റു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. നെ​ല്ലാ​റ​ച്ചാ​ൽ വ്യു ​പോ​യന്‍റി​ലേ​ക്കും മു​മ്പൊ​രി​ക്ക​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം തി​ര​ക്ക് പ്ര​ക​ട​മാ​യി. കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​ന്നു ത​ന്നെ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് പി​റ്റേ​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നു ശേ​ഷം മൂ​ക​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് ഈ ​അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ഉ​ണ​ർ​വേ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ര​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​യു​ന്ന​ത് ഭാ​വി​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും നി​ല നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    Traffic block, meppadi, Wayanad
