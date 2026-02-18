Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightMeppadichevron_rightനാ​ട്ടു​കാ​രി​റ​ങ്ങി,...
    Meppadi
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 9:32 AM IST

    നാ​ട്ടു​കാ​രി​റ​ങ്ങി, ചെ​ക്ക്ഡാം ജ​ല​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    തടഞ്ഞു നിർത്തിയ വെള്ളം കനാലിലൂടെ എത്തിച്ച് പ്രദേശത്തുകാർ വാഴകൃഷി നടത്തുകയും കാപ്പി നനക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
    നാ​ട്ടു​കാ​രി​റ​ങ്ങി, ചെ​ക്ക്ഡാം ജ​ല​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ജ​ല സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ മൂ​പ്പൈ​നാ​ട് ജ​യ്ഹി​ന്ദ് പു​ഴ​യി​ലെ ചെ​ക്ക്ഡാം

    മേപ്പാടി: നാട്ടിൽ നിരവധി ചെക്ക്ഡാമുകൾ നോക്കുകുത്തികളാകുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടതോടെ ഒന്ന് ജലസമൃദ്ധമായി. മൂപ്പൈനാട് ജയ്ഹിന്ദ് പുഴയിലെ ചെക്ക് ഡാമിലാണ് ഇപ്പോൾ നിറയെ വെള്ളമുള്ളത്. വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ കൃഷിയടക്കം പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ മുൻ കൈയെടുത്ത് ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ചെക്ക്ഡാമിൽ വെള്ളം തടഞ്ഞുനിർത്തി കൃഷിക്ക് കരുതലൊരുക്കിയത്. ഈ വെള്ളമുപയോഗിച്ച് വാഴകൃഷി നടത്തുകയും കാപ്പി നനക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ കർഷകർ.

    ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് ജയ്ഹിന്ദിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമിച്ചതും ഉപയോഗപ്രദമല്ലാതെ കിടന്നിരുന്നതുമായ ചെക്ക്ഡാമായിരുന്നു ഇത്. നാട്ടുകാർ തന്നെ ഷട്ടറുകൾ നിർമിച്ച് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പുഴയിലെ വെള്ളം തടഞ്ഞുനിർത്താനായി. നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ സൗജന്യമായി നൽകിയ മരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷട്ടറുകൾ നിർമിച്ചത്.

    ഇതോടെ ഇവിടം ജലസമൃദ്ധമായി മാറി. തടഞ്ഞു നിർത്തിയ വെള്ളം കനാലിലൂടെ എത്തിച്ച് പ്രദേശത്തെ നിരവധി പേർ വാഴകൃഷി നടത്തുകയും കാപ്പി നനക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേപ്പാടി, മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന നിരവധി ചെക്ക്ഡാമുകളുണ്ട്. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമിച്ചതല്ലാതെ അവ പരിപാലിക്കാൻ നടപടിയില്ല. സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ചെക്ക്ഡാമുകൾ. ഷട്ടറുകൾ ദ്രവിച്ചുപോയതോടെ അവ ഉപയോഗ ശൂന്യമായി മാറുകയാണ്. വെള്ളം ഒഴുകി പാഴായിപ്പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജയ്ഹിന്ദിലെ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ മാതൃകയാകുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Check Dammeppadi
    News Summary - New check dam
    Similar News
    Next Story
    X