    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 1:51 PM IST

    കാ​രാ​പ്പു​ഴ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി

    കാ​രാ​പ്പു​ഴ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി
    പ​മ്പ് ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​യി മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ യാ​ർ​ഡ് ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    മേ​പ്പാ​ടി: ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കാ​രാ​പ്പു​ഴ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റി​ന്‍റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ മേ​പ്പാ​ടി ന​ത്തം​കു​നി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ ഒ​രു ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് പ്ലാ​ന്‍റ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ണ്ണ് നി​ര​പ്പാ​ക്ക​ൽ, നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ യാ​ർ​ഡ് ഒ​രു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള കോ​യാ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്പ​നി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള അ​ഥ​ർ​വ്വ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക്ക് പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​പ​ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും അ​ഥ​ർ​വ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ചെ​യ്തു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പൈ​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പാ​തി വ​ഴി​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ. നെ​ടു​മ്പാ​ല​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മേ​പ്പാ​ടി ടൗ​ണി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ടാ​ങ്ക് കു​ന്നി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട ടാ​ങ്കി​ന്‍റെ പ്ര​വൃ​ത്തി ഇ​നി​യും തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. മേ​പ്പാ​ടി, മൂ​പ്പൈ​നാ​ട്, വൈ​ത്തി​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യു​ണ്ടാ​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ല താ​മ​സ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി 2025 ഡി​സം​ബ​റി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ല.

    ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് തു​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​രു​ത്തി​യ വീ​ഴ്ച സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റി​നു മു​മ്പി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ​മ​രം പോ​ലും ക്ഷ​ണി​ച്ചു വ​രു​ത്തി. പ​ദ്ധ​തി എ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്. കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്ന​ത്

