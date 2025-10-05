Begin typing your search above and press return to search.
    Meppadi
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:50 PM IST

    കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ൽ കി​ത​ച്ച് ജ​ൽജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ; ക​രാ​റു​കാ​ർ മെ​ല്ലെ​പ്പോ​ക്കി​ൽ

     ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി മേ​പ്പാ​ടി പ​ള്ളി​ക്ക​വ​ല​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച പൈ​പ്പു​ക​ൾ

    മേ​പ്പാ​ടി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള കു​ടി​ശ്ശി​ഖ 6000 കോ​ടി രൂ​പ. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത് 50 കോ​ടി​യി​ല​ധി​ക​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. ചെ​യ്തു തീ​ർ​ത്ത ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി. ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്തും വ​സ്തു പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും പ​ണം സ്വ​രൂ​പി​ച്ച് പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ ക​രാ​റു​കാ​ർ ജ​പ്തി ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടേ​ഴ്സ് സം​യു​ക്ത സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ നി​ർ​വാ​ഹ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രാ​റു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പൈ​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി പോ​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ടാ​ങ്കി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ക്കാ​നു​ണ്ട്. പൈ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പൊ​ളി​ച്ച റോ​ഡു​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും ബാ​ക്കി​യാ​ണ്. ചി​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക ക​ണ​ക്ഷ​ൻ പൈ​പ്പു​ക​ളും ടാ​പ്പും മീ​റ്റ​റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് ന​ട​പ​ടി​യാ​യി​ല്ല.

    അ​വ​യെ​ല്ലാം തു​രു​മ്പെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ലാ​ണ്. 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട പ​ദ്ധ​തി 2026ലും ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി. പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പ​ലേ​ട​ത്തും മു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​ടി​ശ്ശി​ക തു​ക ല​ഭി​ച്ചാ​ലേ തു​ട​ർ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​വെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ക​രാ​റു​കാ​ർ.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ജ​ൽ ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫ​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക മാ​റ്റി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് താ​ൽ​പര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ്‌ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ന​ലാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ മേ​പ്പാ​ടി, മൂ​പ്പൈ​നാ​ട്, വൈ​ത്തി​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടും. പ​ദ്ധ​തി എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:financial crisisContractorsWater projectjaljeevan mission
    News Summary - Jaljeevan Mission fund pending; Contractors are slowly moving
