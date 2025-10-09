Begin typing your search above and press return to search.
    9 Oct 2025 10:21 AM IST
    9 Oct 2025 10:21 AM IST

    ജ​ൽജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ; മേ​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ന​ത്തം​കു​നി​യി​ലെ പ​മ്പ് ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ജ​ൽജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ; മേ​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ്രോജ​ക്ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റും സം​ഘ​വും ന​ത്തം​കു​നി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മേ​പ്പാ​ടി: ജ​ൽ ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ത്തം​കു​നി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി. ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി വി​ല​ക്കു വാ​ങ്ങി​യ ഒ​രേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് പ്ലാ​ന്‍റ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ത്തം​കു​നി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച പ​മ്പ് ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ലാ​ന്‍റി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ്, പ്ര​ധാ​ന പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ് ന​ത്തം​കു​നി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ച്ച​ത്. ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി അ​നു​വ​ദി​ച്ച 19.5 കോ​ടി രൂ​പ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 150 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ ജ​ലം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ടാ​ങ്കാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച പ​മ്പ് ഹൗ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം നെ​ടു​മ്പാ​ല​യി​ലെ ടാ​ങ്കി​ലേ​ക്ക് പ​മ്പ് ചെ​യ്ത് എ​ത്തി​ക്കും. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മേ​പ്പാ​ടി ടൗ​ണി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ടാ​ങ്കി​ലേ​ക്കും നെ​ടു​ങ്ക​ര​ണ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ടാ​ങ്കി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും മേ​പ്പാ​ടി, മൂ​പ്പൈ​നാ​ട്, വൈ​ത്തി​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​ക. ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റി​ന്‍റെ പ്ര​വൃ​ത്തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​സി.​എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ബി​നോ​ജും സം​ഘ​വും സ്ഥ​ല​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ജ​ല​വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ 2026 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

