Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightMeppadichevron_rightസ​ഹാ​യപ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ...
    Meppadi
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:48 AM IST

    സ​ഹാ​യപ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ന​ർ​ഹ​ർ; പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​ത​ി​ജീ​വി​ത​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫേ​സ് വ​ൺ ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം
    സ​ഹാ​യപ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ന​ർ​ഹ​ർ; പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​ത​ി​ജീ​വി​ത​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    cancel
    camera_alt

    ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബാ​ബു​വി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു

    മേ​പ്പാ​ടി: ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മൈ​ക്രോ പ്ലാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ന​ർ​ഹ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ൽ ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ഫേ​സ് വ​ൺ ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ​ര്യ പ്ര​കാ​രം ചി​ല​രെ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റി ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ഷേ​പം. ഫേ​സ് വ​ണി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​മാ​യ​വ​രെ​യാ​ണ് ഫേ​സ് വ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഫേ​സ് 2, ഫേ​സ് വ​ൺ എ, ​ഫേ​സ് 2 എ ​എ​ന്നീ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ ആ​ണ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ആ ​ലി​സ്റ്റ് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ലി​സ്റ്റ് വി​ല​യി​രു​ത്തി സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ ലി​സ്റ്റ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന​യ​ച്ച​തി​ലാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കേ​ണ്ട ഫേ​സ് വ​ണിലു​ള്ള ചി​ല​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഫേ​സ് 2വിലു​ള്ള​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ആ​ളു​ക​ളെ ആ ​ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​യും അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. 174 പേ​രാ​ണ് ഫേ​സ് വ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. അ​തി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത 124 പേ​ർ ഉ​ണ്ട്. ഫേ​സ് വ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ധാ​ര​ണ.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​ധാ​ര​ണ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. അ​തി​ജീ​വി​ത​ർ മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബാ​ബു​വി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​ർ ജി​ല്ല മി​ഷ​നു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. ഫേ​സ് വ​ണിലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മേ മ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കൂ എ​ന്ന് ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തിനെ തുട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Government of KeralaWayanad LandslideSpecial assistance schemeWayanad Landslide Survivor
    News Summary - Ineligible for assistance scheme; Survivors protest at Panchayat office
    Similar News
    Next Story
    X