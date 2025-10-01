Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightMananthavadychevron_rightമാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ...
    Mananthavady
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:22 AM IST

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ൾ മാ​ഞ്ഞു; കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​ണ്ടേ...​?

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യോ​ര​ ഹൈ​വേ​ക്കാ​യി റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്
    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ൾ മാ​ഞ്ഞു; കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​ണ്ടേ...​?
    cancel
    camera_alt

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എ​ൽ.​എ​ഫ് യു.​പി സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്ത് സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കു​ട്ടി​യു​മാ​യി ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ട​മ്മ

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ റോ​ഡു​മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​നാ​കാ​തെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യ സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് റോ​ഡു​പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ന്ന പ​ണി ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ടൗ​ണി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ല്ല.

    മൈ​സൂ​രു റോ​ഡ്, ഗാ​ന്ധി പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ൾ ഇ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​രം, ഗാ​ന്ധി പാ​ർ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നു ത​ല​ശ്ശേ​രി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റോ​ഡ്, എ​രു​മ​ത്തെ​രു​വ് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സീ​ബ്രാ​ലൈ​നു​ക​ൾ വ​ര​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ന​ല്ല റോ​ഡാ​യ​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റോ​ഡി​ൽ പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടെ​യാ​ണ് റോ​ഡു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ലി​റ്റി​ൽ ഫ്ല​വ​ർ യു.​പി സ്കൂ​ളി​നു സ​മീ​പ​ത്താ​യി ര​ണ്ട് സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വ​യി​ല്ല. സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​നു സ​മീ​പ​വും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ക​വാ​ട​ത്തി​ലു​മാ​ണ് സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് മാ​ഞ്ഞു​പോ​യ സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ൾ പി.​ടി.​എ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് മാ​ഞ്ഞു​പോ​യി. ടു-​കോം​പോ​ണ​ന്റ് കോ​ൾ​ഡ് പെ​യി​ന്റ്സ് ലൈ​ൻ സ്ട്രി​പ്പി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ വ​ര​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കു​റേ​ക്കാ​ലം നി​ല​നി​ൽ​ക്കൂ.

    പൊ​ലീ​സും ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നി​ല്ല

    സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്തി​നാ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും റോ​ഡു​മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​രം പോ​ലു​ള്ള തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യോ ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡു​മാ​രേ​യോ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി സെ​യ്‌​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്‌​സ് ടി.​ടി.​ഐ, കാ​ട്ടി​ക്കു​ളം ഗ​വ. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥി​രം പൊ​ലീ​സി​ന്റേ​യോ ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡു​മാ​രു​ടേ​യോ സേ​വ​ന​മു​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ ലി​റ്റി​ൽ ഫ്ല​വ​ർ യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​മി​ല്ല. വി.​വി.​ഐ.​പി ജോ​ലി​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സേ​വ​നം പ​ല​പ്പോ​ഴും ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ല. സീ​ബ്രാ​വ​ര​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നൊ​പ്പം ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഇ​ല്ലാ​താ​വു​മ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ തോ​ന്നി​യ​പോ​ലെ​യാ​ണ് റോ​ഡു​മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ധി​യി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ

    സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ആ​ധി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​ൽ മി​ക്ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും എ​ത്തേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മെ​ത്തു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് റോ​ഡു​മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മി​ല്ല. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ല്ലാ​തെ​യെ​ത്തു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന റോ​ഡി​ൽ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​വും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ ഓ​ടി റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു.

    ലി​റ്റി​ൽ ഫ്ല​വ​ർ സ്കൂ​ളി​നു മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് സീ​ബ്രാ​വ​ര ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ്കൂ​ൾ ക​വ​ല​യി​ലൂ​ടെ റോ​ഡു​മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഉ​ണ്ട്. ഒ​രേ​സ​മ​യം സെ​യ്ന്റ് ജോ​സ​ഫ്‌​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്നും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന വ​ഴി​യാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mananthavadidisappearedZebra crossing
    News Summary - Zebra crossings have disappeared in Mananthavadi
    Similar News
    Next Story
    X