Madhyamam
    Mananthavady
    Posted On
    9 Jan 2026 12:04 PM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 12:04 PM IST

    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ
    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: എ​ക്‌​സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ എ​സ്. ബൈ​ജു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബാ​വ​ലി എ​ക്സൈ​സ് ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. പൊ​ഴു​ത​ന, അ​ത്തി​മൂ​ല, കീ​ച്ചേ​രി വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​സി. ജെ​സീ​ർ (36) ആ​ണ് ബ​സ്സി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    205 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​വെ​യാ​ണ് ബാ​വ​ലി​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഇ. ​അ​രു​ൺ​പ്ര​സാ​ദ് ,സ​ജി മാ​ത്യു, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ മ​ഹേ​ഷ്. എം ,​മാ​നു​വ​ൽ ജിം​സ​ൺ, എം. ​അ​ർ​ജു​ൻ, ഡ്രൈ​വ​ർ കെ.​കെ. സ​ജീ​വ് എ​ന്നി​വ​രും എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Crime NewsWayanad NewsganjaYouth arrested
    News Summary - Youth arrested with ganja
