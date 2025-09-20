Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightMananthavadychevron_rightകോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സു​ള്ള...
    Mananthavady
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 9:15 AM IST

    കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സു​ള്ള ആ​ല​ത്തൂ​ർ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽനി​ന്ന് മ​രം മു​റി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സു​ള്ള ആ​ല​ത്തൂ​ർ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽനി​ന്ന് മ​രം മു​റി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം
    cancel

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ കാ​ട്ടി​ക്കു​ളം ആ​ല​ത്തൂ​ർ എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റി​ല്‍ നി​ന്ന് മ​രം മു​റി​ച്ച് ക​ട​ത്താ​ൻ നീ​ക്കം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി നേ​ടി 91 കു​റ്റി ഈ​ട്ടി​മ​രം മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നാ​ണ് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ദേ​ശ പൗ​ര​നാ​യ എ​ഡ്വേ​ര്‍ഡ് ജു​വ​ര്‍ട്ട് വാ​നിം​ഗ​ന്‍, ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മൈ​ക്കി​ള്‍ ഫ്‌​ളോ​യി​ഡ് ഈ​ശ്വ​റി​ന് ദാ​നാ​ധാ​ര​മാ​യി ന​ല്‍കി​യ ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് വീ​ണ്ടും​മ​രം മു​റി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​തേ​ടി എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം അ​യാ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി സ​ര്‍ക്കാറി​ല്‍ നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മം. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ല​ത്തി​ല്‍ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ദാ​നം ല​ഭി​ച്ച​യാ​ൾ 2024ൽ ​അ​നു​കൂ​ല​വി​ധി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച് ഭൂ​മി​ക്ക് നി​കു​തി അ​ട​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി കേ​സു​മാ​യി മു​മ്പോ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് മ​രം മു​റി​ക്കാ​ന്‍ നീ​ക്ക​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ണ​ങ്ങി​യ​തും അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യ 91 മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​റി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തു പ്ര​കാ​രം കോ​ട​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ച ക​മീ​ഷ​നും കോ​ഫി ബോ​ർ​ഡും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി നി​ല​വി​ല്‍ മ​രം​മു​റി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കാ​ന്‍ നി​ര്‍വാ​ഹ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മു​മ്പ് വ​നം​വ​കു​പ്പ് നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഭൂ​മി എ​സ്ചീ​റ്റ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സ​ര്‍ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ധൃ​തി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​രം മു​റി​ച്ചു നീ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 214 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യാ​ണ് വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsWayanad NewsMuttil tree felling casealathur estate
    News Summary - while the case pending on court an attempt to illegally tree felling from alathur estate
    Similar News
    Next Story
    X