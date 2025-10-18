Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightMananthavadychevron_rightവ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ...
    Mananthavady
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:59 AM IST

    വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്; ആ​ദ്യ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ബാ​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്; ആ​ദ്യ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ബാ​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി
    cancel

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജി​ലെ ആ​ദ്യ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ബാ​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം നാ​ടി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി. മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി-​അ​മ്പു​കു​ത്തി​യി​ൽ 28 ഏ​ക്ക​റി​ൽ എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​മു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് കാമ്പ​സ് ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ത​ന്നെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഗ​വ. ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ള​ജു​ക​ളെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വും കൈ​വ​രി​ച്ചു. വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ 15 സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 115 അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളും 25 അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 140 ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    ന​ബാ​ർ​ഡി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ 45 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ​സ് ബ്ലോ​ക്ക്, സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് 8.23 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ കാ​ത്ത് ലാ​ബ്, ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എം ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 2.30 കോ​ടി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ധു​നി​ക മോ​ർ​ച്ച​റി കോം​പ്ല​ക്സ് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ലെ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് സം​വ​ദി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല​യെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ-​പി​ന്നാ​ക്ക​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു പ​റ​ഞ്ഞു.മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഡി.​ആ​ർ. മേ​ഘ​ശ്രീ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​കെ.​വി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സി.​കെ. ര​ത്ന​വ​ല്ലി, അ​സി. ക​ല​ക്ട​ർ പി.​പി. അ​ർ​ച്ച​ന, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സ്റ്റി​ൻ ബേ​ബി, എ​ട​വ​ക ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ബ്രാ​ൻ, ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ടി. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, ഡി.​പി.​എം ഡോ. ​സ​മീ​ഹ സൈ​ത​ല​വി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ആ​ർ. ചാ​ന്ദി​നി, സൂ​പ്ര​ണ്ട് കെ.​എം. സ​ച്ചി​ൻ, വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, നാ​ട്ടു​കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsWayanad Medical CollegeEntrance CeremonyWayanad
    News Summary - wayanad medical college first mbbs batch entrance ceremony
    Similar News
    Next Story
    X