    28 Nov 2025 10:46 AM IST
    28 Nov 2025 10:46 AM IST

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: എ​ക്കാ​ല​ത്തും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ൽ ഭ​ദ്ര​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​വി​ഞ്ഞാ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് ഏ​വ​രും ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​വി​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ കാ​ലം​തൊ​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. മീ​നാ​ക്ഷി രാ​മ​നാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഡി​വി​ഷ​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ലി​സി ജോ​സ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), റ​ഹീ​മ വാ​ളാ​ട് (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), ശോ​ഭ ഷാ​ജി (ബി.​ജെ.​പി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ, വ​ന്യ​മൃ​ഗ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​നെ അ​ല​ട്ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പോ​രാ​യ്മ. ത​വി​ഞ്ഞാ​ലി​ൽ ഒ​രു ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും ജ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

