    തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ത​ട്ടി​പ്പ്; പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​ഴ​യു​ന്നു

    മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ക​രാ​റു​കാ​രെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​ല്ല
    തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ത​ട്ടി​പ്പ്; പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​ഴ​യു​ന്നു
    തൊണ്ടർനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ഫ​ണ്ട് ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇ​ഴ​യു​ന്നു. ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ അ​സി. എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ ജോ​ജോ ജോ​ണി, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​റ് വി.​സി. നി​ഥി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മി​ഥു​ൻ റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജോ​ജോ​ക്കെ​തി​രെ ലു​ക്കൗ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് ഇ​റ​ക്കാ​നോ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ക​രാ​റു​കാ​രെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​ലും പൊ​ലീ​സ് ഇ​തു​വ​രെ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പ. കെ.​ജി. പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ത്തം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അ​ഴി​മ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി.​യും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​രാ​തി. വി​ജി​ല​ൻ​സ് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ജി​ല്ല പ്രോ​ഗ്രാം കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​രു​പ​തം​ഗ സം​ഘം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​മാ​സം 24ാം തീ​യ​തി​യാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ട​കം ഏ​ഴ് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന.

