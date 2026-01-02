Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightMananthavadychevron_rightന​ടു​റോ​ഡി​ൽ പ​ട​ക്കം...
    Mananthavady
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 1:32 PM IST

    ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ച് പു​തു​വ​ത്സരാ​ഘോ​ഷം; ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ച് പു​തു​വ​ത്സരാ​ഘോ​ഷം; ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്
    cancel
    Listen to this Article

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക്കി മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ല്‍ ന​ടു​റോ​ഡി​ല്‍ പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ച് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി വി​മ​ല​ന​ഗ​ര്‍ ഒ​ഴ​ക്കോ​ടി കു​ന്നും​പു​റ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ ദീ​പേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ന്‍ (35), മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ചൂ​ട്ട​ക്ക​ട​വ് ക​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ.​കെ. പ്ര​ജി​ത്ത് (34) പാ​ണ്ടി​ക്ക​ട​വ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ഹൗ​സി​ല്‍ എം. ​മു​നീ​ര്‍ (39) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30ഓ​ടെ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്താ​ണ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി ഇ​വ​ര്‍ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ലേ​ക്ക് പ​രി​സ​ര​ത്ത് പ​ട​ക്ക​മെ​റി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ സം​ഘം എ​ൽ.എഫ് സ്‌​കൂ​ള്‍ ക​വ​ല​യി​ലും പ​ട​ക്ക​മെ​റി​ഞ്ഞു. ഇ​തു​വ​ഴി വ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​നം കൈ​കാ​ണി​ച്ചു നി​ര്‍ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ വാ​ഹ​നമോ​ടി​ച്ച ദീ​പേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ന്‍ മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം പാ​ലി​ക്കാ​തെ കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നു അ​പ​ക​ടമു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ല്‍ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യും മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലും വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തി​നു​മാ​ണ് കേ​സ്. ഇ​വ​ര്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new year celebrationfire worksLatest NewsWayanad
    News Summary - New Year's Eve celebration with fireworks on the street; Case filed against two people
    Similar News
    Next Story
    X