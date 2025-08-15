Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mananthavady
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:01 AM IST

    തൊ​ണ്ട​ര്‍നാ​ട് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ത​ട്ടി​പ്പ്; വ​കു​പ്പു​ത​ല പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി

    ക​ല​ക്ട​ർ ഡി.​ആ​ർ. മേ​ഘ​ശ്രീ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച 20 അം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്
    Thondarnad Panchayat Office
    തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കാ​ര്യാ​ല​യം

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: തൊ​ണ്ട​ര്‍നാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ട​ര കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​കു​പ്പു​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഡി.​ആ​ർ. മേ​ഘ​ശ്രീ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച 20 അം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​ഇ.​ജി ജി​ല്ല ജോ. ​പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ പി.​സി. മ​ജീ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘം ക​ഴി​ഞ്ഞ 2000-01 മു​ത​ൽ 2024-25 വ​രെ​യു​ള്ള അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫ​യ​ലു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ 2020ന് ​മു​മ്പു​ള്ള ഫ​യ​ലു​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചേ​ക്കും. എ​ല്‍.​എ​സ്.​ജി.​ഡി​യി​ലെ ഇ​ന്റേ​ണ​ല്‍ വി​ജി​ല​ന്‍സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ വി. ​അ​ബ്ദു​ല്ല, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബി.​പി.​ഒ എ.​ടി. സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ, ക​ൽ​പ​റ്റ ജോ. ​ബി.​ഡി.​ഒ ടി.​എ​ൻ. സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന് ബ്ലോ​ക്ക് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ, ജി​ല്ല എ​ന്‍ജി​നീ​യ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    10 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത് അ​ഴി​മ​തി​ക്കു പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ഫ​ണ്ട് ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ജി​ല്ല ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ.​ജി. പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ​മാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള 10 അം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സ് ഫ​യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ജോ​ജോ ജോ​ണി, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് വി.​സി. നി​ഥി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ട് ഓ​വ​ർ​സി​യ​ർ​മാ​ർ ആ​റ് ക​രാ​റു​കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ഓ​വ​ർ​സി​യ​ർ​മാ​രെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണം.

