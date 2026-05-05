    Mananthavady
    Posted On
    date_range 5 May 2026 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 5 May 2026 12:00 PM IST

    മെ​ഡി. കോ​ള​ജി​ൽ ടാ​ക്രോ​ലി​മ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന വേ​ണം -ലി​ഫോ​ക്

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: അ​വ​യ​വ​മാ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ടാ​ക്രോ​ലി​മ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​യും വ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ലി​വ​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കേ​ര​ള (ലി​ഫോ​ക്) ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​മാ​യി മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ​ക്ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റും ധ​നം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച് അ​വ​യ​വ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കും മ​രു​ന്നി​നു​മാ​യി ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക ചെ​ല​വാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. നീ​തി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റോ​ർ വ​ഴി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കാ​ൻ മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​പോ​ലെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി​വി​ഹി​തം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണം. കാ​രു​ണ്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റോ​ർ വ​ഴി ടാ​ക്രോ​ലി​മ​സ് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ലി​ഫോ​ക് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മീ​നാ​ക്ഷി രാ​മ​ൻ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥി​രം സ​മി​തി​യ​ധ്യ​ക്ഷ സ​ൽ​മാ മോ​യി​ൻ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ അ​ഡ്വ. സി​ന്ധു സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ലി​ഫോ​ക് ജി​ല്ല ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​പി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​സി. ഷൈ​ൻ, സം​സ്ഥാ​ന ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം. ​രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​കെ. സൈ​ത​ല​വി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. വി​ജ​യ​ൻ, സം​സ്ഥാ​ന ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റ് അം​ഗം ക​മ​ൽ​ദാ​സ്, നി​ജി അ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS: wayanad, Mananthavady, Med. College Hospital
    News Summary - Tacrolimus testing should be done in medical colleges - Lifok
