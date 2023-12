cancel camera_alt ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ് നേടിയ എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ്, മാനന്തവാടി By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: നാ​ലു നാ​ൾ നീ​ണ്ട 42ാമ​ത് ജി​ല്ല സ്‌​കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ബ​ത്തേ​രി സ​ർ​വ​ജ​ന സ്കൂ​ളി​ൽ തി​ര​ശ്ശീ​ല താ​ഴ്ന്ന​പ്പോ​ൾ ഉ​പ​ജി​ല്ല ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ല കി​രീ​ടം ചൂ​ടി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി. 957 പോ​യ​ന്റു​മാ​യാ​ണ് മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി 948 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി. 930 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി വൈ​ത്തി​രി ഉ​പ​ജി​ല്ല​ക്കാ​ണ് മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം. ഹൈ​സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ 116 പോ​യ​ന്റു നേ​ടി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എം.​ജി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 76 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ക​ൽ​പ​റ്റ എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ്.​ഇ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​നാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം. 68 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി പി​ണ​ങ്ങോ​ട് ഡ​ബ്ല്യു.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ 120 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ക​ൽ​പ​റ്റ എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ്.​ഇ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. 107 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 81 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി പി​ണ​ങ്ങോ​ട് ഡ​ബ്ല്യു.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. യു.​പി ഉ​പ​ജി​ല്ല ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​ക്കാ​ണ് ക​ല കി​രീ​ടം. 173 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്. 172 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഉ​പ​ജി​ല്ല ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തും 171 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി വൈ​ത്തി​രി ഉ​പ​ജി​ല്ല മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. യു.​പി സ്കൂ​ൾ ത​ല​ത്തി​ൽ കോ​ളി​യാ​ടി മാ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് യു.​പി.​എ​സ് 36 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. 30 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി എം.​ജി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​ക്കാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം. ബ​ത്തേ​രി അ​സം​പ്ഷ​ൻ എ.​യു.​പി.​എ​സ്, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എ​സ്.​ജെ.​ടി.​ടി.​ഐ, ന​ട​വ​യ​ൽ സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് എ​ച്ച്.​എ​സ് എ​ന്നി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. 20 പോ​യ​ന്റാ​ണ് ഈ ​സ്കൂ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സം​ഷാ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​ത്തേ​രി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​കെ. ര​മേ​ഷ്, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ രേ​ണു രാ​ജ്, ജു​നൈ​ദ് കൈ​പ്പാ​ണി, പി.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, ഡി.​ഡി.​ഇ ശ​ശീ​ന്ദ്ര വ്യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.



കലോത്സവ വേദിയിൽ രാഹുലിന്റെ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ദ​ഫ്മു​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാം​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ അ​തി​ഥി​യെ ക​ണ്ട് വേ​ദി ഒ​ന്നാ​കെ ഒ​ന്നി​ള​കി. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളിൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ എം.​പി രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ ക​ണ്ട ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​ദ​സ്സ്. തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ലി​രു​ന്ന് കു​റ​ച്ചു​നേ​രം മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ച്ചു രാ​ഹു​ൽ. ഇ​തി​നി​ടെ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ നി​ന്നും സ​ർ​വ​ജ​ന സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ൻ. ഫി​ർ​ദോ​സ്ഖാ​ന​ത്തി​നെ അ​ടു​ത്ത് വി​ളി​ച്ച് കു​ശ​ല​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ആ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഡോ​ക്ട​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. നി​ങ്ങ​ളെ ഏ​വ​രെ​യും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘാ​ട​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ക​യും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​യാ​യി സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്യ​സ്ത സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ഭാ​ഷ​ക​ളെ​യും ക​ല​ക​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഒ​ന്നാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ചോ​ദി​ത​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ല്ല മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും എ​ന്റെ എ​ല്ലാ​വി​ധ ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. എ​ച്ച്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം അ​റ​ബ​ന​മു​ട്ട്, തി​രു​വാ​തി​ര എ​ന്നി​വ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എം.​ജി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ൽ​പ​നേ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു.

സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എം.​പി സ​ർ​വ​ജ​ന സ്കൂ​ളി​ലെ 5-ാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ. ഫി​ർ​ദോ​സ്ഖാ​ന​ത്തി​നെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ച്ച് കു​ശ​ലം ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു

വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി: അ​റ​ബ​ന മു​ട്ടി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: എ​ച്ച്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം അ​റ​ബ​ന മു​ട്ടി​ൽ​ക​ളി​ക്കി​ടെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്നും അ​റ​ബ​ന താ​ഴെ വീ​ണി​ട്ടും ആ ​ടീ​മി​ന് സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ യോ​ഗ്യ​ത ന​ൽ​കി​യ​താ​യി പ​രാ​തി. മൂ​ന്ന് സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എം.​ജി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​തോ​ടെ ഒ​ന്നാം​വേ​ദി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ത്തി സം​ഘാ​ട​ക​രും പൊ​ലീ​സും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി. വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​വ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ​ക്കി​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ച്ച്. എ​സ്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം നാ​ട​ക​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​പാ​ക​ത ആ​രോ​പി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. നാ​ട​ക​മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന വേ​ദി ഒ​ന്നി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നാ​ട​കീ​യ​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ച നാ​ട​ക​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞും തു​ട​ർ​ന്നി​ട്ടും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ഇ​തേ വി​ധി ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ ത​ന്നെ യു.​പി വി​ഭാ​ഗം നാ​ട​ക​മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ധി ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്‌.​എ​സ് ടീം ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഒ​രു വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വി​നെ മാ​റ്റി​യാ​ണ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗം നാ​ട​ക​മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം മു​കാ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

അ​റ​ബ​ന​മു​ട്ട് ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ പൊ​ലീ​സ് ത​ട​യു​ന്നു





