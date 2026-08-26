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    Mananthavady
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 7:57 AM IST

    പാൽച്ചുരത്തിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ

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    കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ-​ബോ​യ്‌​സ്ടൗ​ൺ പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ട​സ്സപ്പെ​ട്ടു
    പാൽച്ചുരത്തിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ
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    പാ​ൽ​ച്ചു​രം ചെ​കു​ത്താ​ൻ തോ​ടി​ന് സ​മീ​പം മ​ണ്ണി​ടിഞ്ഞ നിലയിൽ

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പെ​യ്യു​ന്ന ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ-​ബോ​യ്‌​സ്ടൗ​ൺ റോ​ഡി​ൽ പാ​ൽ​ച്ചു​രം ചെ​കു​ത്താ​ൻ തോ​ടി​ന് സ​മീ​പം വ​ൻ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ക​ല്ലും മ​ണ്ണും ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് പാ​ൽ​ച്ചു​രം വ​ഴി​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​സ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ന്റെ സ​മ​യം ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​യ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​ർ ത​ല​നാ​രി​ഴ​യ്ക്കാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്രി​ക​ർ ത​ന്നെ പ​ക​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​മ്പ് മ​ഴ പെ​യ്ത​പ്പോ​ഴും ഇ​തേ സ്ഥ​ല​ത്തു മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണും ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ണ്ണി​ടി​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണ്. സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി അ​മ്പാ​യ​ത്തോ​ട് ടൗ​ണി​ൽ, ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം നി​രോ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റോ​യ് ന​മ്പു​ടാ​ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​യ​നാ​ട്, അ​മ്പാ​യ​ത്തോ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും മ​ണ്ണ് മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ച് റോ​ഡി​ലെ ത​ട​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പു​ന​ഃസ്ഥാ​പി​ച്ചു. പേ​രാ​വൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ.​വി. ജോ​ൺ, സി.​ഐ ര​ജീ​ഷ് തെ​രു​വ​ത്ത് പീ​ടി​ക​യി​ൽ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ബി​ജി ജോ​ൺ, കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഷാ​ജി പി. ​മാ​ത്യു, വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം ബി​ന്ദു, ഫോ​റ​സ്റ്റ​ർ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പേ​രാ​വൂ​ർ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബാ​ബു ആ​യോ​ട​ൻ, ജി​തി​ൻ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, അ​നീ​ഷ്, അ​തു​ൽ, ര​മേ​ഷ് കു​മാ​ർ, രാ​റീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ടീ​മും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പാ​ൽ​ചു​രം റോ​ഡി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബോ​യ്സ് ടൗ​ൺ-​പാ​ൽ​ചു​രം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം നി​രോ​ധി​ച്ച​താ​യി ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​നി​യൊ​രു അ​റി​യി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പാ​ൽ​ചു​രം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്രാ​നി​രോ​ധ​നം തു​ട​രും.

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    TAGS:LandslideRoadblockWayanad
    News Summary - Major landslide at Palchuram
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