    Mananthavadychevron_rightത​ദ്ദേ​ശ​ഫ​ലം:...
    date_range 15 Dec 2025 1:28 PM IST
    date_range 15 Dec 2025 1:28 PM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ​ഫ​ലം: മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റം; ത​ദ്ദേ​ശ​ഫ​ലം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ചൂ​ണ്ടു​പ​ല​ക

    Local results,UDF,Mananthawadi,constituency, ,signpost,assembly,elections, മാനന്തവാടി, വയനാട്, യു.ഡി.എഫ്, എൽ.ഡി.എഫ്
    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ണ്ടാ​യ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യം 2026ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ചൂ​ണ്ടു​പ​ല​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ത​വി​ഞ്ഞാ​ൽ, എ​ട​വ​ക, തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട്, വെ​ള്ള​മു​ണ്ട, പ​ന​മ​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. തി​രു​നെ​ല്ലി​യി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യ​താ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ഏ​ക​ ആ​ശ്വാ​സം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച വെ​ള്ളമു​ണ്ട, തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. പ​ന​മ​ര​ത്ത് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം പൊ​തു​വേ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. 2006 വ​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. 2006ൽ ​കെ.​സി. കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​നി​ലൂ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. മ​ണ്ഡ​ലം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ, 2011ൽ ​പി.​കെ. ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​യി​ലൂ​ടെ മ​ണ്ഡ​ലം വീ​ണ്ടും യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. 2016ൽ ​ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു​വി​ലൂ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വീ​ണ്ടും വി​ജ​യ കൊ​ടി പാ​റി​ച്ചു. 2021ൽ ​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. 2026 ഏ​പ്രി​ൽ, മെ​യ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള റി​ഹേ​ഴ്സ​ലാ​യാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​തും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​തും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പു​തു​മു​ഖ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​യെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ശ്ര​മ​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു​വി​നെ ത​ന്നെ മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യേ​ക്കും.

    TAGS:Local Body ElectionWayanad NewsElection News
