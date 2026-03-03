Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mananthavady
    Posted On
    3 March 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    3 March 2026 9:03 AM IST

    ഭവന പദ്ധതിക്ക് മുൻഗണനയുമായി മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് ബജറ്റ്

    ഭവന പദ്ധതിക്ക് മുൻഗണനയുമായി മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് ബജറ്റ്
    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബ​ജ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൊ​യ്തീ​ൻ ഹാ​ജി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: കു​ടി വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും കാ​ർ​ഷി​ക ക്ഷീ​ര മേ​ഖ​ല​ക്കും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വീ​ട് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഭ​വ​ന ര​ഹി​ത​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും മാ​ന്യ​വു​മാ​യ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 20 കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. മൊ​യ്തീ​ൻ​ഹാ​ജി ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മീ​നാ​ക്ഷി​രാ​മ​ൻ അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും​ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും സൗ​ജ​ന്യ രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​മാ​യി ഒ​രു കോ​ടി 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ​ക​യി​രു​ത്തി. സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ആ​തു​രാ​ല​യ​ത്തി​ന് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ന​ല്ലൂ​ർ നാ​ട് സി.​എ​ച്ച്.​സി​ക്ക് 68 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പേ​ര്യ സി.​എ​ച്ച് സി​ക്ക് 24.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, പൊ​രു​ന്ന​ന്നൂ​ർ സി.​എ​ച്ച്.​സി​ക്ക് 18 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക്ഷീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ക്ഷീ​ര ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി 90 ല​ക്ഷം രൂ​പ ബ​ജ​റ്റി​ൽ നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റു​മാ​യി 37.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വ​നി​ത ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും, എ​സ് സി.​എ​സ്.​ടി വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​യം തൊ​ഴി​ൽ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റു​മാ​യി 83 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി 12.91 കോ​ടി​യും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി 2.62 കോ​ടി രൂ​പ​യു​മു​ണ്ട്. ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെ​മ്പ​ർ​മാ​രാ​യ ജി​ൽ​സ​ൺ തൂ​പ്പും​ക​ര, ലി​സി ജോ​സ്, ജി​തി​ൻ കെ.​ആ​ർ. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്റ്റാ​ന്റി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ ചി​ന്ന​മ്മ ജോ​സ്, ആ​സ്യ മൊ​യ്തു, ഒ ​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​നൈ​സ്, മെ​മ്പ​ർ ബെ​ന്നി ആ​ന്റ​ണി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് കെ.​കെ. എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - Housing project given priority in Mananthavady block budget
