Madhyamam
    Mananthavady
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 9:16 AM IST

    വ​ട​ക്കേ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ കാ​ട്ടു​തീ പ്ര​തി​രോ​ധം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു

    വ​നം​വ​കു​പ്പ് നി​യോ​ഗി​ച്ച താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഫ​യ​ർ വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    വ​ട​ക്കേ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ കാ​ട്ടു​തീ പ്ര​തി​രോ​ധം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു
    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: വേ​ന​ൽ ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ കാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ട്ടു​തീ ഭീ​ഷ​ണി ഏ​റി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക്കേ വ​യ​നാ​ട് വ​നം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ കാ​ട്ടു​തീ പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കീ​സ്റ്റോ​ൺ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. വ​നം​വ​കു​പ്പ് നി​യോ​ഗി​ച്ച താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഫ​യ​ർ വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഫ​യ​ർ വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി​സ​മ​യം പ​ര​മാ​വ​ധി ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ട​ക്കേ വ​യ​നാ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള 120 ഫ​യ​ർ വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്കും പ്ര​തി​മാ​സ റേ​ഷ​ൻ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. കാ​ട്ടു​തീ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നാ​യി അ​ക്ഷീ​ണം പ്ര​യ​ത്നി​ക്കു​ന്ന ഫ​യ​ർ വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം. വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ ദി​വ​സ​വും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​രം ന​ട​ന്നാ​ണ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​വ​ർ തി​രി​കെ വീ​ണ്ടും ന​ട​ന്ന് ഫോ​റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നൊ​രു മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പും കീ​സ്റ്റോ​ൺ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്ന് ഫ​യ​ർ​വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്ക് റേ​ഷ​ൻ കി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഫ​യ​ർ​വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കാ​ട്ടു​തീ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ മ​ച്ചാ​നു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. മ​ച്ചാ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ന​ത് മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കാ​തെ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ക്കേ​ഷ്യ, യൂ​ക്കാ​ലി പോ​ലെ​യു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കും.

    ഭാ​വി​യി​ൽ ഫ​യ​ർ വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ട്ടു​തീ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​ത​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നും കീ​സ്റ്റോ​ൺ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    ഫ​യ​ർ​വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള റേ​ഷ​ൻ കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം വ​ട​ക്കേ വ​യ​നാ​ട് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​വി. അ​ന​ന്തു, പേ​രി​യ റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​ഹ​രി​ലാ​ൽ, കീ​സ്റ്റോ​ൺ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഡ്വ. കെ.​ജി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Forest fire prevention is being intensified in the northern wilderness
