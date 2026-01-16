Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mananthavady
    Posted On
    16 Jan 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    16 Jan 2026 8:37 AM IST

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി ക​ർ​ഷ​ക​ർ
    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം ന​ശി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഞ്ചി​ക്കൃ​ഷി

    Listen to this Article

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി ക​ർ​ഷ​ക​ർ. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഒ​ഴ​ക്കോ​ടി, പാ​ലാ​ക്കു​ള, മ​ക്കി​ക്കൊ​ല്ലി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി പ​ന്നി​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. ചേ​മ്പ്, ചേ​ന, വാ​ഴ, മ​ര​ച്ചീ​നി, വാ​ഴ, ഇ​ഞ്ചി എ​ന്നി​വ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള തീ​റ്റ​പ്പു​ൽ പോ​ലും കു​ത്തി​മ​റി​ച്ച് ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​യി​ലി​ന്റെ ഉ​പ​ദ്ര​വ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ഇ​വ, കൊ​യ്ത്തി​ന് പാ​ക​മാ​യ നെ​ല്ല് കൊ​ത്തി​ത്തി​ന്ന് നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​രെ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ.

    TAGS:Wild boarFarmersagricultureFarmers struggle
