Madhyamam
    Wayanad
    Mananthavady
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:25 AM IST

    മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് കു​റ​വി​ല്ല

    തി​രു​നെ​ല്ലി, ത​വി​ഞ്ഞാ​ൽ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ, തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​തീ​വ സു​ര​ക്ഷ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്
    മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് കു​റ​വി​ല്ല
    കാ​ട്ടി​ക്കു​ളം ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ൽ കാ​വ​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന

    സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    Listen to this Article

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം പോ​ലും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഒ​രു കു​റ​വു​മി​ല്ല.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​രു​നെ​ല്ലി, ത​വി​ഞ്ഞാ​ൽ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ, തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​തീ​വ സു​ര​ക്ഷ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ കൂ​ടാ​തെ ആ​യു​ധ​മേ​ന്തി​യ സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്രൂ​പ് (എ​സ്.​ഒ.​ജി) എം.​എ​സ്.​പി, കെ.​എ.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ബൂ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​രെ വീ​ത​മാ​ണ് നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

