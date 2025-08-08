Begin typing your search above and press return to search.
    തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ടി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​ൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വെ​ട്ടി​പ്പ്; ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട്ടി​പ്പ്
    തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ടി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​ൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വെ​ട്ടി​പ്പ്; ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ
    തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കാ​ര്യാ​ല​യം

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ (എം.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വെ​ട്ടി​പ്പ്. മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ഓ​ഫി​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബി.​പി.​ഒ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ബി.​പി.​ഒ വി.​കെ. സു​ധീ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ണ്ട് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ വെ​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ജോ​ജോ ജോ​ണി, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ് വി.​സി. നി​ഥി​ൻ, ഓ​വ​ർ​സി​യ​ർ​മാ​രാ​യ പ്രി​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ്, റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കോ​ഴി​ക്കൂ​ട്, ആ​ട്ടി​ൻ കൂ​ട്, ക​യ​ർ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലാ​ണ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കൂ​ട് ഒ​ന്നി​ന് ഓ​വ​ർ​സി​യ​ർ 69,000 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ഴി​ക്കൂ​ട് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ 1.29 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​യി മാ​റി. 258 കൂ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ​യും അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഒ​പ്പു​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്താ​ണ് അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റും അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റും ചേ​ർ​ന്ന് കോ​ടി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യ​ത്.

    ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി കൂ​ടും

    2023 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ര​ണ്ടു​കോ​ടി​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് നി​ല​വി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നാ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി കൂ​ടി​യേ​ക്കും. ര​ണ്ട് ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ക ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​സ്റ്റ​റോ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും മി​നു​ട്സു​ക​ളും മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ളും അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ഭ​ര​ണ -​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ

    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ മു​ന്ന​ണി​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​രാ​യ നാ​ല് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ടൊ​പ്പം ചി​ല യു.​ഡി.​എ​ഫ് മെം​ബ​ർ​മാ​രും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ക​രാ​റു​കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സി.​പി.​എ​മ്മും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചേ​ർ​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഭ​ര​ണ സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ക്ര​മ​ക്കേ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റിന്റെ പ​ങ്കും അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം -യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: തൊ​ണ്ട​ര്‍നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പി​ല്‍ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ മാ​ത്രം ബ​ലി​യാ​ടാ​ക്കി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ന​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്റെ പ​ങ്ക് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും തൊ​ണ്ട​ര്‍നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രാ​ഴ്ച​മു​മ്പ് എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​ഇ.​ജി പ്രോ​ജ​ക്ട് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​ഴി​മ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി മൂ​ടി​വെ​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച് നാ​ല് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത് മു​ഖം ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഈ ​വ​ന്‍ അ​ഴി​മ​തി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ​ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ വാ​ര്‍ഡാ​യ അ​ഞ്ചാം വാ​ര്‍ഡ് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ വ​ള​വി​ല്‍ ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സി.​പി.​എം ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ മ​നഃ​സ്സാ​ക്ഷി സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കാ​ര​നു​മാ​യ നി​ധി​നും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ അ​ഞ്ചാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ത​ന്നെ​യു​ള്ള ജോ​ജോ​യും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ്. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി​യാ​ക്കി കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണം.

    കു​റ്റ​ക്കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കും​വ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും. ടി. ​മൊ​യ്തു, എ​സ്.​എം. പ്ര​മോ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍, അ​ബ്ദു​ല്ല കേ​ളോ​ത്ത്, എ. ​ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി, പി.​എം. ടോ​മി, മു​സ്ത​ഫ മോ​ന്തോ​ല്‍, ഡോ. ​പി.​കെ. സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ർ, കെ.​ടി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം -ബി.​ജെ.​പി

    തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട്: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി ക​മ്മി​റ്റി ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മോ​ർ​ച്ച സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു സ​ക്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ നി​ല​ച്ചു, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: കോ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഴി​മ​തി പു​റ​ത്തു​വ​രു​ക​യും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ നി​ല​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ചെ​യ്ത ജോ​ലി​യു​ടെ വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കാ​തെ​യും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​തെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​യി.

    ഓ​ണം അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ഇ​ന​ത്തി​ൽ തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഒ​രു​കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​താ​യി സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    തോ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും ഓ​ട​ക​ളു​ടെ​യും ശു​ചീ​ക​ര​ണം, കൈ​യാ​ല നി​ർ​മാ​ണം, നീ​ർ​ത്ത​ടാ​ധി​ഷ്ഠി​ത ജോ​ലി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യൊ​ന്നും തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. 6693 പേ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

