Madhyamam
    Mananthavady
    Posted On
    9 Aug 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 8:53 AM IST

    ഗി​രി​വി​കാ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്രം സാ​മൂ​ഹി​കവി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ താ​വ​ളം

    പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും തു​ട​ർ​പ​ഠ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്
    ഗി​രി​വി​കാ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്രം സാ​മൂ​ഹി​കവി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ താ​വ​ളം
    ഗി​രി​വി​കാ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന​കേ​ന്ദ്രം കെ​ട്ടി​ടം

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: തി​രു​നെ​ല്ലി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​പ്പ​പ്പാ​റ പാ​ർ​സി​യി​ൽ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഗി​രി​വി​കാ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ന​ശി​ക്കു​ന്നു. നെ​ഹ്‌​റു യു​വ​കേ​ന്ദ്ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാം ​വി​കാ​സ് യോ​ജ​ന (ആ​ർ.​എ​സ്‌.​വി.​വൈ) പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 2015ൽ ​നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​ർ താ​വ​ള​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്പ​പ്പാ​റ- അ​ര​ണ​പ്പാ​റ-​തോ​ൽ​പെ​ട്ടി റോ​ഡി​ലെ പാ​ർ​സി​ക്ക​വ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 800 മീ​റ്റ​ർ മാ​റി​യാ​ണ് ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്.

    പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യു​ള്ള തി​രു​നെ​ല്ലി ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നും പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗോ​ത്ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി വീ​ണ്ടും പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​ക്കാ​നും മ​റ്റു​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം​കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ മ​ന്ത്രി പി.​കെ. ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    മു​ക​ളി​ലും താ​ഴെ​യു​മാ​യി മൂ​ന്നു​വീ​തം പ​ഠ​ന​മു​റി​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​ടു​ക്ക​ള, താ​മ​സി​ക്കാ​നു​ള്ള ഹോ​സ്റ്റ​ൽ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മൂ​ന്നു കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഒ​രു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​നും മ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ലി​യ ഹാ​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ച്ചു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് ന​ല്ല​രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം പി​ന്നീ​ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​താ​യി. വി​വി​ധ മു​റി​ക​ളി​ൽ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി കി​ട​ക്ക​ക​ളും ക​ട്ടി​ലു​ക​ളും നി​ര​ത്തി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. ഏ​റെ​ക്കാ​ലം പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം കോ​വി​ഡി​നു ശേ​ഷം വി​വി​ധ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ചു​റ്റി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​ർ താ​വ​ള​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​ന​ൽ​ചി​ല്ലു​ക​ൾ പ​ല​തും എ​റി​ഞ്ഞു ത​ക​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​റി​ഞ്ഞ ക​ല്ലു​ക​ൾ പ​ല​തും മു​റി​ക്ക​ക​ത്ത് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    കെ​ട്ടി​ടം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം

    അ​പ്പ​പ്പാ​റ പാ​ർ​സി​യി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടി​ടം മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​രു​നെ​ല്ലി ചേ​കാ​ടി ഗ​വ. എ​ൽ​പി സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് യു.​പി പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​പ്പ​പ്പാ​റ ഡി.​സി.​എം യു.​പി സ്കൂ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ശ്ര​യം. പാ​ർ​സി​യി​ൽ വെ​റു​തേ കി​ട​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ചേ​കാ​ടി എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​നെ യു.​പി ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നേ​ര​ത്തേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​ല്ല. ആ​റ​ള​ത്തേ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന തി​രു​നെ​ല്ലി ഗ​വ. ആ​ശ്ര​മം സ്കൂ​ൾ അ​പ്പ​പ്പാ​റ പാ​ർ​സി​യി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ 240ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളും 55 അ​ധ്യാ​പ​ക, അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രേ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നി​ല്ല. ഒ​ന്ന​ര​യേ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ലം ഇ​വി​ടെ സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് സ്ഥ​ല​സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ടം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​ജ​ല വ​കു​പ്പ് നൂ​റു​ദി​ന ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മൂ​ന്നു പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലാ​യി 2021-22ൽ ​കൃ​ത്രി​മ ഭൂ​ജ​ല സം​പോ​ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി ഇ​വി​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2.52 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    ബ​ഡ്‌​സ് സ്കൂ​ളി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യം

    ചെ​റി​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളെ​ടു​ത്താ​ൽ ബ​ഡ്‌​സ് സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് പാ​ർ​സി​യി​ലേ​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മു​റ്റം വ​രെ വാ​ഹ​ന​മെ​ത്തും. ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി തി​രു​നെ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബ​ഡ്‌​സ് പാ​ര​ഡൈ​സ് സ്പെ​ഷ്യ​ൽ സ്കൂ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഡ്‌​സ് സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ പാ​ർ​സി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ടം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല എ​ന്ന് സം​ശ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

