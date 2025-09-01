Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mananthavady
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 12:18 PM IST

    കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പു​ളി​ഞ്ഞാ​ലി​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച​യെ വ​നം​വ​കു​പ്പ് വ​ല​യി​ലാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പു​ളി​ഞ്ഞാ​ലി​ൽ കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പു​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ഇ​റു​മ്പ​ൻ നി​യാ​സി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച​യെ ക​ണ്ട​ത്. പൂ​ച്ച​യെ അ​ക​ത്തി​ട്ട് പൂ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​ൽ വ​ഴി പു​റ​ത്തുചാ​ടി​യ പൂ​ച്ച നി​യാ​സി​നെ മാ​ന്തിയ ശേ​ഷം ഓ​ടി മ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട്ട​മു​ക്ക​ത്തു കോ​ള​നി​യി​ലെ രാ​ജു​വി​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ചു.

    പൂ​ച്ച​യെ ക​ണ്ട് തു​ര​ത്താ​ൻ നോ​ക്ക​വെ പാ​ഞ്ഞുവ​ന്ന് രാ​ജു​വി​നെ മാ​ന്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മീ​പ​ത്തെ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​നടു​ത്തുവെ​ച്ച് മേ​പ്പാ​ടി വ​ള്ളു​വ​ശ്ശേ​രി ന​സീ​മ​യെ​യും ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ശേ​ഷം ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി. ഇ​തോ​ടെ വാ​ർ​ഡ് മെ​ംബർ ഷൈ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വൈ​റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വി.​കെ.​ ഷാ​ജി​യും സം​ഘ​വും മു​റി പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു.

    വ​നം വ​കു​പ്പ് ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച​യെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കി കൊ​ണ്ടുപോ​യി. പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി യി​ലെ പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​യും പൂ​ച്ച ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. നോർത്ത് വയനാട് ആർ.ആർ.ടിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കാട്ടുപൂച്ച ഇപ്പോഴുള്ളത്. പേ വിഷബാധയുൾപ്പെടെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമേ വനത്തിൽ തുറന്നുവിടൂ.

