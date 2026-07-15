Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightMananthavadychevron_rightസർക്കാർ മെഡിക്കൽ...
    Mananthavady
    Posted On
    date_range 15 July 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 9:49 AM IST

    സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ്: കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ 24 ഏക്കർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കു​​ഴി​​നി​​ലം പു​​ത്ത​​ൻ​​പു​​ര​​യി​​ലെ ഭൂ​​മി ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കൽ ന​​ട​​പ​​ടി തു​​ട​​ങ്ങി
    സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ്: കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ 24 ഏക്കർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു
    cancel
    camera_alt

    വ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കു​ഴി​നി​ലം പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ലെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഭൂ​മി

    മാനന്തവാടി: മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അക്കാദമിക്ക് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള കെട്ടിടവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും നിർമിക്കാനായി കുഴിനിലം പുത്തൻപുരയിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ 24 ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മുൻ സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് അമ്പുകുത്തിയിലെ വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ, റിസർവ് വനമായതിനാൽ വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാൻ കാലതാമസമെടുത്തേക്കും എന്നതിനാലാണ് പുതിയ സർക്കാർ പകരം സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത്.

    രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളജ് സന്ദർശിച്ച ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടി വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഡി.എം.ഇ പുത്തൻപുരയിലെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് തൃപ്തി അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഉഷ വിജയൻ എം.എൽ.എ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ സ്ഥലം, ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.എൽ.എ കത്ത് നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Government of KeralaWayanad Medical CollegeKSIBland acquired
    News Summary - 24 acres of KSIB acquired for Government Medical College
    Similar News
    Next Story
    X