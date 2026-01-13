Begin typing your search above and press return to search.
    വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം; കാ​ടി​റ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ശൗ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ഭീ​തി​യി​ൽ

    വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം; കാ​ടി​റ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ശൗ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ഭീ​തി​യി​ൽ
     അ​ച്ചൂ​ർ ചാ​ത്തോ​ത്ത് റൂ​ട്ടി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പ് സ​ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടി​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ​ങ്ങും. പ​ക​ൽ പോ​ലും സ്വ​സ്ഥ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ പേ​ടി​യാ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ. വ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്തി​ട​ത്ത് ന​ഗ​ര​മെ​ന്നോ ഗ്രാ​മ​മെ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. പ​രി​സ്ഥി​തി, വ​ന, വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളേ​റെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ല്ലാം ക​ട​ലാ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നു​ക​ളാ​ണ് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ര്‍ഗ​മാ​യ ഹെ​ക്ട​ര്‍ ക​ണ​ക്കി​ന് കൃ​ഷി​ക​ൾ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം കാ​ര​ണം ത​രി​ശി​ടു​ന്ന കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​സ്തൃ​തി വ്യാ​പി​ക്കു​യാ​ണ്. ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​യ വ​ള​ർ​ത്തു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ന്ന് തി​ന്നു​മ്പോ​ൾ മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം പോ​ലും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ മ​തി​യാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പും ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൗ​ണു​ക​ളി​ല്‍ പോ​ലും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ത്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും ഇ​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. നേ​രം വെ​ളു​ക്കും മു​മ്പ് ജോ​ലി​ക്കു പോ​കു​ന്ന​വ​രും മ​ക്ക​ളെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കു​ന്ന മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    പ​ന​മ​രം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ കാ​ട്ടാ​ന​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ഭീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​ന​മ​ര​ത്ത് ക​ള​ത്തി​ൽ ഉ​ണ​ങ്ങാ​നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ല് കാ​ട്ടാ​ന​യെ​ത്തി പാ​ടെ തി​ന്നു ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി, പു​ൽ​പ​ള്ളി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ക​ടു​വ​യു​ടെ​യും പു​ലി​യു​ടേ​യും കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടേ​യു​മെ​ല്ലാം സാ​ന്നി​ധ്യം നി​ത്യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. വ​ന്യ മൃ​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​നെ കൊ​ല്ലു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നും അ​പ്പു​റം ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി, ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ണ​ചേ​ര​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നും സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​ഴു​ത​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​റ​ക്കം​കെ​ടു​ത്തി പു​ള്ളി​പ്പു​ലി; മു​ത്താ​രി​ക്കു​ന്നി​ൽ ആ​ടി​നെ കൊ​ന്നു

    പൊ​ഴു​ത​ന: പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​ക്കം കെ​ടു​ത്തു​ന്ന പു​ള്ളി​പു​ലി​ക്ക് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച് 10 ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. രാ​പ്പ​ക​ൽ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ പു​ലി പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മു​ത്താ​രി​ക്കു​ന്ന് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ല​ക്ഷ്മി സോ​മ​ന്റെ കൂ​ട്ടി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട ആ​ടി​നെ പു​ലി ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്നു. വ​നം​വ​കു​പ്പും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി വ​ള​ർ​ത്തു മൃ​ഗ​ത്തെ കൊ​ന്ന​ത് പു​ലി​യാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ത്രി പെ​രി​ങ്കോ​ട കൈ​യേ​റ്റ ഭൂ​മി​ക്ക് സ​മീ​പം പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ പ​ശു, നാ​യ, ആ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​ള​ർ​ത്തു മൃ​ഗ​ത്തെ​യാ​ണ് പു​ലി പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ച്ചൂ​ർ ചാ​ത്തോ​ത്ത് റൂ​ട്ടി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചെങ്കി​ലും പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

