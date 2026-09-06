Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ലഹരിയെ നടന്ന് തോൽപ്പിച്ച് വാക്കത്തൺ

    text_fields
    bookmark_border
    തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് നടത്തിയ വാക്കത്തൺ ശ്രദ്ധേയമായി
    കൽപറ്റ
    cancel
    camera_alt

    കൽപറ്റയിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ വാക്കത്തണിൽ ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി എസ്. ദേവമനോഹർ ദീപശിഖ കൈമാറുന്നു


    കൽപറ്റ: ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ല പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലഹരിവിരുദ്ധ വാക്കത്തോൺ ബഹുജന പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും, സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേരും അണിനിരന്ന വാക്കത്തോണന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കൽപറ്റ സിവിൽ പരിസരത്ത് ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി എസ്. ദേവമനോഹർ നിർവഹിച്ചു. അദ്ദേഹം കൊളുത്തി കൊടുത്ത ദീപശിഖയുമായി വാക്കത്തൺ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു. തുടർന്ന്, ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകി. വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കാട്ടികുളം, ഡി പോൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ കൽപറ്റ, ഡോൺ ബോസ്കോ കോളജ് ബത്തേരി, എൻ.എം.എസ്.എം ഗവ. കോളജ് കൽപറ്റ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഫ്ലാഷ് മോബ്, കരാത്തേ, ജി.ജി കളരി സംഘത്തിന്റെ കളരി തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറി.

    ജില്ലാ അഡിഷനൽ എസ്.പി എൻ.ആർ. ജയരാജ്‌, മാനന്തവാടി എ.എസ്.പി കാർത്തിക് ബാലകുമാർ ഐ.പി.എസ്, ഡിവൈ.എസ്.പി.മാരായ എം.എം. അബ്ദുൽ കരീം, എം.പി. രാജേഷ്, കെ.പി. സുരേഷ്ബാബു, ഷജു ജോസഫ്, കെ.ജി. പ്രവീൺ കുമാർ, ടി. അഗസ്റ്റിൻ, കൽപറ്റ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ വിശ്വനാഥൻ, നാർകോടിക് സെൽ ഐ.പി വി. സിജിത്‌, കൽപറ്റ സി.ഐ എസ്.എച്ച്. ഒ ജയപ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മറ്റു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ, എസ്.പി.സി കാഡറ്റുകൾ, എൻ.സി.സി, സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Wayanad Police Organizes Anti-Drug Walkathon in Kalpetta to Raise Awareness
    Next Story
    X