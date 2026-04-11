    kalpetta
    Posted On
    date_range 11 April 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 10:24 AM IST

    വഞ്ചിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ വയനാട് സ്വദേശി കർണാടകയിൽ പിടിയിൽ

    വഞ്ചിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ വയനാട് സ്വദേശി കർണാടകയിൽ പിടിയിൽ
    ക​ല്‍പ​റ്റ: വ​ഞ്ചി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ വ​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വ്യ​വ​സാ​യി​യെ ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലി​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. ഗു​ണ്ടി​ല്‍പേ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പം ഹി​രി​ക​ടി​യി​ലെ സാ​യ് പ്രി​യ സ്റ്റോ​ണ്‍ ക്ര​ഷ​ര്‍ മു​ന്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ വ​യ​നാ​ട് ബ​ത്തേ​രി പൂ​ല​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി കെ.​ജി. ക്ലി​പ്പി​യാ​ണ് (55) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. സ്റ്റോ​ണ്‍ ക്ര​ഷ​റി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ ഉ​ട​മ എം. ​സോ​മ​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ബേ​ഗൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ക്ലി​പ്പി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഗു​ണ്ടി​ല്‍പേ​ട്ട ജു​ഡീ​ഷ​ല്‍ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ക്ലി​പ്പി​യെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു. ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യും ധ​ന​ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തു​ക​യും ക്ര​ഷ​ര്‍ വ​ള​പ്പി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി തോ​ക്കു​ചൂ​ണ്ടി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്ലി​പ്പി​ക്കെ​തി​രേ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന് സോ​മ​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ മ​ക​ള്‍ നീ​തു എ​സ്. ശേ​ഖ​റും ഭ​ര്‍ത്താ​വ് എം. ​പ​വ​ന്‍കു​മാ​റും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​ന്‍ മു​ഖേ​ന പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട ക്ലി​പ്പി​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ 2016ലാ​ണ് ക്ര​ഷ​ര്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​രു​കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു ക്ലി​പ്പി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം. സോ​മ​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ഏ​ഴ് ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​മാ​ണ് യൂ​നി​റ്റി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ വി​ല ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ല്‍ ഏ​ഴ് കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് സോ​മ​ശേ​ഖ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എം.​ഡി എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള​ട​ക്കം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത് ക്ലി​പ്പി​യാ​ണ്. പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി മൂ​ന്നു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തു​മു​ത​ല്‍ സ്ഥാ​പ​നം ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക്ലി​പ്പി സോ​മ​ശേ​ഖ​റി​നോ​ടും മ​റ്റ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളോ​ടും പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്ന് ക​ണ​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​റ്റു പ​ങ്കാ​ളി​ക​ള്‍ ശ​ഠി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ക്ലി​പ്പി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കു പോ​യി. സോ​മ​ശേ​ഖ​ര്‍ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ക്ലി​പ്പി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി ഭീ​ഷ​ണി​മു​ഴ​ക്കി പോ​കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ ക്ലി​പ്പി​ക്കെ​തി​രേ കേ​സു​ണ്ട്. സോ​മ​ശേ​ഖ​റി​നെ​തി​രേ ഏ​ഴ് സി​വി​ല്‍ കേ​സ് ക്ലി​പ്പി​യും ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ട്ട് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സി​വി​ല്‍ കേ​സു​ക​ള്‍ സോ​മ​ശേ​ഖ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി തീ​ര്‍പ്പാ​യ​ത്. പ​ങ്കാ​ളി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ മൂ​ലം ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ലം ക്ര​ഷ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് യൂ​നി​റ്റി​ലെ വി​ല​പ്പി​ടി​പ്പു​ള്ള യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സാ​യ് പ്രി​യ​യും ഭ​ര്‍ത്താ​വ് പ​വ​ന്‍കു​മാ​റും ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത് പു​തി​യ​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങി. സോ​മ​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ പു​തി​യ ലൈ​സ​ന്‍സ് എ​ടു​ത്ത് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. 10 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ക്ലി​പ്പി യൂ​നി​റ്റി​ലെ​ത്തി കു​ഴ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം ക്ലി​പ്പി​ക്കെ​തി​രേ ബേ​ഗൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:cheatingKalpettaarrestedWayanad
    News Summary - Wayanad native arrested in Karnataka on cheating complaint
