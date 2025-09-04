Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    4 Sept 2025 7:19 AM IST
    4 Sept 2025 7:19 AM IST

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി; അം​ഗീ​കാ​ര നി​റ​വി​ൽ വ​യ​നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​നം

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി; അം​ഗീ​കാ​ര നി​റ​വി​ൽ വ​യ​നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​നം
    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന്‌ നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​എം.​സി) അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ജി​ല്ല​ക്ക് അ​ഭി​മാ​നം. നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​രി​മി​ത​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് ഫ​ലം ക​ണ്ട​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന്‌ 45 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ആ​റു​നി​ല മ​ൾ​ട്ടി​പ​ർ​പ്പ​സ് കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് കോ​ള​ജി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി തെ​ളി​യി​ച്ച​ത്.

    കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ 2021 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ല. പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ കെ​ട്ടി​ട​മോ അ​നു​ബ​ന്ധ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത​തും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത​തും വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ മ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള റ​ഫ​റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​വി​ഞ്ഞാ​ൽ ബോ​യ്‌​സ് ടൗ​ണി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​യി​ലു​ള്ള ത​സ്തി​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 23നാ​ണ് എ​ൻ.​എം.​സി സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്താ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ന്ന് ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലെ വെ​ള്ളാ​രം കു​ന്നി​ൽ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ 45 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ല്‍ മ​ള്‍ട്ടി പ​ര്‍പ​സ് ബ്ലോ​ക്ക് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​തി​ന് പു​റ​മെ 60 സീ​റ്റു​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി ന​ഴ്‌​സി​ങ് കോ​ള​ജും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​വ​ര്‍ഷ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 115 അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളും 25 അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 140 ത​സ്തി​ക​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തി. 2.30 കോ​ടി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് മോ​ഡേ​ണ്‍ മോ​ര്‍ച്ച​റി കോം​പ്ല​ക്സ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. 8.23 കോ​ടി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ത്ത് ലാ​ബ് നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. ആ​ന്‍ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 18 ല​ക്ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​വ​ര്‍ ലോ​ണ്‍ട്രി സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    ല​ക്ഷ്യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ലേ​ബ​ര്‍ റൂം ​സ്റ്റാ​ന്‍ഡ​ര്‍ഡൈ​സേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് ഐ.​സി.​യു​വും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി സി​ക്കി​ള്‍ സെ​ല്‍ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​രി​വാ​ള്‍ കോ​ശ രോ​ഗി​യി​ല്‍ ഇ​ടു​പ്പ് മാ​റ്റി​വ​യ്ക്ക​ല്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യും ന​ട​ത്തി. 70 ല​ക്ഷം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് സ്‌​കി​ല്‍ ലാ​ബ് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി. മു​ട്ടു മാ​റ്റി​വ​യ്ക്ക​ല്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യും ന​ട​ത്തി. ഇ-​ഹെ​ല്‍ത്ത്, ഇ-​ഓ​ഫി​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​ക്കി. 20.61 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഓ​ക്സി​ജ​ന്‍ ജ​ന​റേ​റ്റ​ര്‍ പ്ലാ​ന്റ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. ദ​ന്ത​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സ​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

