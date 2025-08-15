Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:19 AM IST

    ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്തം: ആ​ദ​ര​വു​മാ​യി സൈ​നി​ക​രു​ടെ സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി

    Soldiers Rally
    സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി​ക്ക് ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സ​ർ​വി​സ് കോ​റി​ന്റെ (ഡി.​എ​സ്.​സി) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഔ​ട്ട്റീ​ച്ച് സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​ര​വു​കൂ​ടി​യാ​യി. ക​ൽ​പ​റ്റ സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച് മു​ണ്ട​ക്കൈ വ​രെ നീ​ണ്ട സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഡി.​ആ​ർ. മേ​ഖ​ശ്രീ​യും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ത​പോ​ഷ് ബ​സു​മ​താ​രി​യും ചേ​ര്‍ന്ന് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു.

    ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്, സൈ​നി​ക​ർ, ജി​ല്ല സൈ​ക്കി​ൾ അ​സോ. എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 34 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് മു​ണ്ട​ക്കൈ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ലി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത സ​മ​യ​ത്ത് ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന സൈ​നി​ക​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​രാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘം. റാ​ലി​ക്ക് ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി.

    ക​ണ്ണൂ​ർ മി​ലി​ട്ട​റി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ കേ​ണ​ൽ പി.​എ​സ്. നാ​ഗ്ര, ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ് കേ​ണ​ൽ​മാ​രാ​യ എം. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, ജി.​ഡി. ജോ​ഷി, മേ​ജ​ർ എം. ​പ്ര​കാ​ശ്, ക​ൽ​പ​റ്റ എ​ൻ.​സി.​സി ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ കേ​ണ​ൽ മു​കു​ന്ദ് ഗു​രു​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് റാ​ലി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ൻ​പ​തി​ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു തു​ട​ങ്ങി ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത റാ​ലി സം​ഘം 1000ല​ധി​കം വി​ര​മി​ച്ച സൈ​നി​ക​രു​മാ​യും യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ര​മൃ​ത്യു​വ​രി​ച്ച​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സൈ​നി​ക​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യും സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:Wayanad NewssoldiersWayanad LandslideBicycle rally
