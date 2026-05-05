    date_range 5 May 2026 11:50 AM IST
    date_range 5 May 2026 11:50 AM IST

    വയനാട്ടിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി എൻ.ഡി.എ

    ക​ൽ​പ​റ്റ: നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ല​വ​യ​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ 19,175 വോ​ട്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ച 14,113 വോ​ട്ടി​നേ​ക്കാ​ൾ 5062 വോ​ട്ട് ഇ​ത്ത​വ​ണ നേ​ടി. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും എ​ൻ.​ഡി.​എ നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പി. ​ശ്യാം രാ​ജാ​യി​രു​ന്നു എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കു വേ​ണ്ടി മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. 19,681 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​ടി​യ​ത്. 2021ൽ ​പ​ള്ളി​യ​റ മു​കു​ന്ദ​ൻ 13,142 വോ​ട്ട് നേ​ടി. 2016ൽ ​കെ. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് 16,230 വോ​ട്ട് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ത​വി​ഞ്ഞാ​ൽ, വെ​ള്ള​മു​ണ്ട, തി​രു​നെ​ല്ലി​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ച്ച​ത്.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ.​എ​സ്. ക​വി​ത 31,308 വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടി വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നേ​ക്കാ​ൾ 16,110 വോ​ട്ട് അ​ധി​കം എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് ബ​ത്തേ​രി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടി. 2016ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​കെ. ജാ​നു നേ​ടി​യ​ത് 27,920 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് സി.​കെ. ജാ​നു ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ത്തേ​രി എ ​ക്ലാ​സ് മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യി​ട്ടും 15,198 വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടാ​നേ അ​ന്ന് ജാ​നു​വി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ.

    6539 വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി എ​ൻ.​ഡി.​എ

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: ഇ​ത്ത​വ​ണ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പി. ​ശ്യാം രാ​ജാ​യി​രു​ന്നു എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കു വേ​ണ്ടി മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. 19,681 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 6539 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് കൂ​ട്ടി​യ​ത്. 2021ൽ ​പ​ള്ളി​യ​റ മു​കു​ന്ദ​ൻ 13142 വോ​ട്ടാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. 2016ൽ ​കെ. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് 16230 വോ​ട്ട് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ത​വി​ഞ്ഞാ​ൽ, വെ​ള്ള​മു​ണ്ട, തി​രു​നെ​ല്ലി​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ച്ച​ത്.


    TAGS:KalpettaWayanadKerala Assembly Election 2026
    News Summary - NDA improves its position in Wayanad
