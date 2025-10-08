Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Oct 2025 11:28 AM IST
    date_range 8 Oct 2025 11:28 AM IST

    വ​യ​നാ​ട് വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജ്; 62 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി

    70 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്
    വ​യ​നാ​ട് വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജ്; 62 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി
    ക​ൽ​പ​റ്റ: ജി​ല്ല​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വ​യ​നാ​ട് വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 62 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 70 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല വി​ക​സ​ന കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് മു​ഖേ​ന​യും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ല​ഭ്യ​മാ​യ 200 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ ജി​ല്ല​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ​യ 75 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യി​ൽ 70 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​പ്പോ​ൾ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച 62 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ 70 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രാ​ഴ്‌​ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി പെ​ട്ടെ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം.

    മ​രി​യ​നാ​ട് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നാ​യി വ​യ​നാ​ട് വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ഞ്ചു കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഇ​ത് കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ വ​യ​നാ​ട് വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ആ​കെ 67 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ര്‍ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Kerala GovernmentWayanad Newsdevelopment package
    News Summary - Wayanad development package; Projects worth Rs 62 crore approved
