Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    5 Feb 2026 7:40 AM IST
    Updated On
    5 Feb 2026 7:40 AM IST

    വ​യ​നാ​ട് ചു​രം ബൈ​പാ​സ്; ഡി.​പി.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം

    വ​യ​നാ​ട് ചു​രം ബൈ​പാ​സ്; ഡി.​പി.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം
    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട് ചു​ര​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് അ​നു​ദി​നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ചി​പ്പി​ലി​ത്തോ​ട്-​മ​രു​തി​ലാ​വ്-​ത​ളി​പ്പു​ഴ ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഡി.​പി.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മ​ന്ന് വ​യ​നാ​ട് ചു​രം ബൈ​പാ​സ് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​യ​നാ​ട് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ല്ല​ഗ​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മ​ലാ​പ്പ​റ​മ്പ് മു​ത​ൽ മു​ത്ത​ങ്ങ വ​രെ നാ​ലു​വ​രി​പ്പാ​ത ആ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ഉ​പ​രി​ത​ല ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചു​ര​ത്തി​ൽ ബൈ​പാ​സ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഡി.​പി.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വൃ​ത്തി ഇ​നി​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​കെ. ഹു​സൈ​ൻ കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​ആ​ർ.​ഒ. കു​ട്ട​ൻ, റ​സാ​ഖ് ക​ൽ​പ​റ്റ , ജോ​ണി പാ​റ്റാ​നി, വി.​കെ. മൊ​യ്തു മു​ട്ടാ​യി, കെ.​പി. സൈ​ത​ല​വി ത​ളി​പ്പു​ഴ, അ​ലി ബ്രാ​ൻ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി, ഇ. ​ഹൈ​ദ്രു, അ​ഷ്റ​ഫ് വൈ​ത്തി​രി, മോ​ഹ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ഗി​രി, ബി​ജു വാ​ച്ചാ​ലി​ൽ, സി.​സി. തോ​മ​സ്, നി​സാ​ർ ദി​ൽ​വെ, സി.​എ​ച്ച്. ഷൈ​ജ​ൽ, പി.​കെ. സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള റോ​ഡി​ന് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ചു​രം ഒ​ന്നാം വ​ള​വി​നു മേ​ലെ ചി​പ്പി​ലി​ത്തോ​ട്നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് മ​രു​തി​ലാ​വ് വ​ഴി ത​ളി​പ്പു​ഴ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​താ​ണ് നി​ർ​ദി​ഷ്ട വ​യ​നാ​ട് ബൈ​പാ​സ്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നാ​ലു​വ​രി​പ്പാ​ത​യാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. ബ​ത്തേ​രി, മീ​ന​ങ്ങാ​ടി, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബൈ​പാ​സ് നി​ർ​മി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മ​ലാ​പ്പ​റ​മ്പ് മു​ത​ൽ മു​ത്ത​ങ്ങ വ​രെ ഒ​റ്റ റീ​ച്ചാ​യി ഡി.​പി.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നാ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഹ​രി​യാ​ന ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സി​വി​ൽ മ​ന്ത്ര ഇ​ൻ​ഫ്രാ​കോ​ൺ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി​യാ​ണ് ര​ണ്ട​ര കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക് ഡി.​പി.​ആ​ർ ടെ​ൻ​ഡ​ർ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Wayanad NewsDPRwayanad Churam BypassKerala News
