    kalpetta
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 8:45 AM IST

    റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ലെ 23 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം

    റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ലെ 23 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം
    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ലെ 23 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. പ​യ്യ​മ്പ​ള്ളി വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​ടി. ജോ​സ് കൈ​ക്കൂ​ലി കേ​സി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ 23 റ​വ​ന്യൂ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വി​ജി​ല​ൻ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യ​ത്. റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സീ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്/​സ്പെ​ഷ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ മ​റ്റ് മി​ക്ക ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടും വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​പേ​ക്ഷ​പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റി വ​ന്ന​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 74 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​യ​മി​ച്ചും സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യും പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ജി​ല​ൻ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ത്തി​നെ താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നാ​ല് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​രും വൈ​ത്തി​രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ അ​ഞ്ചു​പേ​രും ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​രാ​ണ്. 17 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ൽ മാ​ത്രം ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളാ​യി ഒ​രേ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​ര​സ്പ​രം മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​വും സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ലാ​ണ്.

    ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​ണ് കൈ​ക്കൂ​ലി കേ​സി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്റ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ​യും ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണം താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്താ​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി കേ​സി​ൽ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ ര​ണ്ടു സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം പോ​ര​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ജി​ല്ല​യി​ൽ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റ​വ​ന്യൂ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വും നി​യ​മ​ന​വും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സീ​റ്റ് നേ​ര​ത്തേ എ​ൻ.​ജി.​ഒ യൂ​നി​യ​നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​സീ​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ യൂ​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ ​സീ​റ്റും ജോ. ​കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നീ​ക്കം.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ക്വ​ർ ലാ​ൻ​ഡ്: ജില്ലയി​ലും പ​ണം പി​ടി​കൂ​ടി

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 72 സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ക്വ​ർ ലാ​ൻ​ഡ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം പി​ടി​കൂ​ടി. പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച വ​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന നീ​ണ്ടു.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഒ​രു ഏ​ജ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് 11,135 രൂ​പ പി​ടി​കൂ​ടി. ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഏ​ജ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​വ​ഴി 1410 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ആ​ധാ​രം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ല​ത​വ​ണ​യാ​യി ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​വ​ഴി 3,37,300 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ൽ​പ​റ്റ സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ആ​ധാ​രം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് 1250 രൂ​പ ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​വ​ഴി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:government employeesGovernment of KeralaVigilance investigationRevenue Department of kerala
