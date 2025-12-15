Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightkalpettachevron_rightവയനാട്ടിൽ മൂന്ന്...
    kalpetta
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:12 PM IST

    വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും യു.ഡി.എഫ് ആധിപത്യം; മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു​വി​ന്റെ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മേ​ൽ​ക്കൈ

    text_fields
    bookmark_border
    UDF,dominates , assembly constituencies,Wayanad, UDF,wins ,Minister, O.R. Kelu, Mananthavadi, മാനന്തവാടി, വയനാട്, യു.ഡി.എഫ്
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള മൂ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യം. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ വോ​ട്ട് നി​ല പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​വും മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ണ്ഡ​ല പ​രി​ധി​യി​ലെ 10 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ട്ടി​ലും അ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ആ​ധി​പ​ത്യം. നി​യോ​ജക മ​ണ്ഡ​ലം പ​രി​ധി​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 173 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ര​ട​ക്കം 107 സ്ഥ​ല​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ക​ട്ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ര​ട​ക്കം 61 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ജ​യം. മ​ണ്ഡ​ല പ​രി​ധി​യി​ലെ മു​ട്ടി​ൽ, മൂ​പ്പൈ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ൽ​പ​റ്റ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 17 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വി​ജ​യം 11 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ചു​രു​ങ്ങി.

    ക​ൽ​പ​റ്റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​ണ്ട്. ആ​കെ​യു​ള്ള 16 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 14 ഇ​ട​ത്തും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വെ​ന്നി​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ചു. ക​ൽ​പ​റ്റ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ​രി​ധി​യി​ലെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ൽ​പോ​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു​വി​ന്റെ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലീ​ഡു​ണ്ട്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ തി​രു​നെ​ല്ലി ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 89 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 34 ഇ​ട​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം. തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട്, വെ​ള്ള​മു​ണ്ട ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 22 സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 15 സീ​റ്റി​ലൊ​തു​ങ്ങി. 1120 വോ​ട്ടി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൈ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ മാ​ത്രം യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യ​തും മു​ന്ന​ണി​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​കെ​യു​ള്ള 14 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 10ലും ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ജ​യം.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ലി​യ ക​രു​ത്താ​യി മാ​റും. അ​വി​ടെ 19 സീ​റ്റു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 14 സീ​റ്റി​ലൊ​തു​ങ്ങി. മ​ണ്ഡ​ല പ​രി​ധി​യി​ലെ ഏ​ഴു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 74 വാ​ർ​ഡു​ക​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫ് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 53 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഒ​ന്നി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ മൂ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നാ​യാ​സം ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionWayanad NewsKalpetta
    News Summary - UDF dominates all three assembly constituencies in Wayanad; UDF also wins in Minister O.R. Keluv's Mananthavadi constituency
    Similar News
    Next Story
    X