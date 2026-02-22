Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    22 Feb 2026 9:59 AM IST
    Updated On
    22 Feb 2026 9:59 AM IST

    മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി നീ​തി തേ​ടി ഗോ​ത്ര​ജ​ന​ത

    ഭൂ​മി​യി​ല്‍ കാ​ര്‍ഷി​ക​വൃ​ത്തി തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് വ​നാ​വ​കാ​ശ ക​മ്മി​റ്റി
    മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി നീ​തി തേ​ടി ഗോ​ത്ര​ജ​ന​ത
    വയനാട്ടിലെ പണിയ ഗോത്ര വർഗത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പ​ണം. ഇ​തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ഭൂ​മി​യി​ല്‍ പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ര്‍ഷി​ക​വൃ​ത്തി തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് വ​നാ​വ​കാ​ശ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ്വ​ന്തം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഗോ​ത്ര​ജ​ന​ത നീ​തി​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ത​വി​ഞ്ഞാ​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മേ​ലേ ത​ല​പ്പു​ഴ വ​നാ​വ​കാ​ശ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് കൃ​ഷി ഇ​റ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​വി​ഞ്ഞാ​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ക്കി​മ​ല, കൈ​ത​ക്കൊ​ല്ലി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ 140ഓ​ളം ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഭൂ​മി​ക്ക് അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ണ്ട്. കു​റി​ച്യ, പ​ണി​യ, കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല​ത്തി​ലെ അ​ലം​ഭാ​വ​മാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ഖ്യ​ത​ട​സ്സ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​വി​ഞ്ഞാ​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യ​ട​ക്കം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ​നാ​വ​കാ​ശ ഗ്രാ​മ​സ​ഭ 2021 ന​വം​ബ​ര്‍ 30ന് ​ചേ​ര്‍ന്നി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ല്‍ അ​ഞ്ച് സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും 10 പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രെ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ഫ്.​ആ​ർ.​സി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് 56 ക്ലെ​യി​മു​ക​ള്‍ ഗ്രാ​മ​സ​ഭ ഫീ​ല്‍ഡ് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​ക്ലെ​യി​മു​ക​ള്‍ 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 28ന് ​സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. മു​ഴു​വ​ന്‍ ക്ലെ​യി​മു​ക​ളും 2025 ജൂ​ണ്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് ജി​ല്ല​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു വി​ട്ടു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14ന് ​ചേ​ര്‍ന്ന ജി​ല്ല​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി വി​ഷ​യം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്‌​തെ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട് ക്ലെ​യി​മു​ക​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ടു​ത്ത ജി​ല്ല​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. എ​ന്നാ​ല്‍, മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ജി​ല്ല​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി ചേ​ര്‍ന്നി​ല്ല. വ​നാ​വ​കാ​ശ ക​മ്മി​റ്റി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 10നും ​ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നും ന​ല്‍കി​യ ക​ത്തു​ക​ള്‍ക്ക് മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി​യി​ല്‍ കാ​ര്‍ഷി​ക​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം.

    2006ലെ ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ഭൂ​മി​ക​ളി​ല്‍ ഏ​റെ​യും വ​നം വ​കു​പ്പ് കൈ​യ​ട​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണെ​ന്ന് വ​നാ​വ​കാ​ശ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചു. മേ​ലേ ത​ല​പ്പു​ഴ വ​നാ​വ​കാ​ശ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ച​ന്തു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. ശ​ശി, പി. ​ഭാ​സ്‌​ക​ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Tribal people have been seeking justice in the minister's cabinet for a decade
