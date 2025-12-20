Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    20 Dec 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 10:04 AM IST

    ട‍ൗൺഷിപ്ച്; 122 വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂരയായി

    326 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യൊ​രു​ക്ക​ൽ, 126 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ എ​ര്‍ത്ത് വ​ര്‍ക്ക്, 305 വീ​ടു​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ എന്നിവ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി
    ക​ൽ​പ​റ്റ ബൈ​പാ​സി​ന​രി​കെ​യു​ള്ള ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലെ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ക​ൽ​പ​റ്റ എ​ല്‍സ്റ്റ​ണി​ല്‍ 122 സ്വ​പ്ന ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ര്‍പ്പ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. അ​ഞ്ചു സോ​ണു​ക​ളി​ലെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    344 വീ​ടു​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സ്ഥ​ല​മൊ​രു​ക്ക​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. 326 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യൊ​രു​ക്ക​ലും 126 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ എ​ര്‍ത്ത് വ​ര്‍ക്ക്, 305 വീ​ടു​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും ഇ​തി​ന​കം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി.

    ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ വി​ത​ര​ണ ലൈ​ന്‍ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും 110 കെ.​വി ലൈ​നി​നാ​യി നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ട​വ​റു​ക​ള്‍ എ​ല്‍സ്റ്റ​ണി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പി​ലെ റോ​ഡ് നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ല്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 12.65 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക്ക് 1100 മീ​റ്റ​ര്‍ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. 9.5 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് 2.770 കി​ലോ മീ​റ്റ​റാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക.

    ഇ​വ ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന റോ​ഡി​ന് 5.8 മീ​റ്റ​റാ​ണ് വീ​തി. 7.553 കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം റോ​ഡു​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യു​ടെ 490 മീ​റ്റ​റും ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പാ​ത​യു​ടെ 906 മീ​റ്റ​റും നി​ര്‍മി​ച്ചു.

    ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്ത് 812 മീ​റ്റ​റി​ല്‍ മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​ധാ​ന റോ​ഡി​ല്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ ഡ​ക്ട് നി​ർ​മാ​ണ​വും സൈ​ഡ് ഡ്രെ​യി​ന്‍ നി​ര്‍മാ​ണ​വും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​കെ 11.423 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ക.

    ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ര്‍ ശേ​ഷി​യി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന കു​ടി​വെ​ള്ള സം​ഭ​ര​ണി, സ്വീ​വേ​ജ് ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ് പ്ലാ​ന്റ്, ഡ്രെ​യ്നേ​ജ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​പ്പ​ക​ല്‍ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ 1300-ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ ക​ര്‍മ​നി​ര​ത​രാ​വു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​നി​യും വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ച് നി​ര്‍മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    development Kalpetta chooralmala landslide township
