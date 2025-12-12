Begin typing your search above and press return to search.
    kalpetta
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:11 AM IST

    മസിനഗുഡിയിൽ നരഭോജി കടുവ കൂട്ടിലായി

    പിടികൂടിയത് മറ്റൊരു കടുവയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു
    മസിനഗുഡിയിൽ നരഭോജി കടുവ കൂട്ടിലായി
     മ​സി​ന​ഗു​ഡി​ക്ക് സ​മീ​പം കൂ​ട്ടി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ക​ടു​വ 

    Listen to this Article

    ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ: മ​സി​ന​ഗു​ഡി മാ​വ​ന​ഹ​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ര​ഭോ​ജി ക​ടു​വ കൂ​ട്ടി​ലാ​യി. ചെ​മ്മ​ന​ത്തം ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് പ്രാ​യം ചെ​ന്ന ആ​ൺ​ക​ടു​വ കൂ​ട്ടി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ർ 24ന് ​ആ​ടു​മേ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന നാ​ഗി​യ​മ്മാ​ളി​നെ (65) ക​ടു​വ കൊ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ളും ഡ്രോ​ണും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 16 ദി​വ​സ​മാ​യി ക​ടു​വ​യു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വ​ന​പാ​ല​ക സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ക​ടു​വ കൂ​ട്ടി​ലാ​യ​ത്. ഇ​ത് ടി 37 ​ന​മ്പ​റി​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​ര​ഭോ​ജി ക​ടു​വ​യാ​ണെ​ന്ന് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ക​ടു​വ​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.


    ക​ടു​വ​യ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ മാ​വ​ന​ഹ​ല്ല-​മ​സി​ന​ഗു​ഡി റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു


    ഇ​തി​നി​ടെ, പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​ടു​വ പ്രാ​യം കൂ​ടി​യ ക​ടു​വ​യാ​ണെ​ന്നും നാ​ഗി​യ​മ്മാ​ളെ കൊ​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ മാ​വ​ന​ഹ​ല്ല-​മ​സി​ന​ഗു​ഡി റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​സി​ന​ഗു​ഡി, ഊ​ട്ടി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു ഗ​താ​ഗ​തം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് ന​ര​ഭോ​ജി ക​ടു​വ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

