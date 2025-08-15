Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Aug 2025 10:40 AM IST
    date_range 15 Aug 2025 10:40 AM IST

    ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് തി​ക്കോ​ടി​ക്കാ​ർ വീ​ടു​നി​ർ​മി​ച്ചു

    താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റ്റം ഇ​ന്ന്
    ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് തി​ക്കോ​ടി​ക്കാ​ർ വീ​ടു​നി​ർ​മി​ച്ചു
    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ തി​ക്കോ​ടി വി​ക​സ​ന സ​മി​തി വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി. വീ​ടി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റ്റം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ചൂ​ര​ൽ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ്ര​ശാ​ന്ത​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​മാ​ണ് വീ​ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​മാ​യ പ​ശു​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം യു.​എ. അ​ജ്മ​ൽ സാ​ജി​ദ്, മു​ൻ അം​ഗം ഷൈ​ജ ബേ​ബി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലെ ചൂ​ൽ​പ്പു​റം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റ് അ​ര​പ്പ​റ്റ​യി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കി​യ ആ​റ് സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. 900 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വീ​ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വാ​യി. തി​ക്കോ​ടി വി​ക​സ​ന സ​മി​തി വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത്.

    തി​ക്കോ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മ​ല​യാ​ളി വൈ​ദ്യ​ര​ക​ത്ത് മ​സൂ​ദാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത്. മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മൂ​പ്പൈ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യ​ര​ക​ത്ത് മ​സൂ​ദ്, ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ഞ്ജ​ന, അ​ശോ​ക​ൻ ശി​ൽ​പ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​ഷ​ൻ തി​ക്കോ​ടി, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ പ​ള്ളി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

