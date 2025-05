cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​നി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് 409 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. നാ​ല് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര ല​ഘൂ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ലൂ​ടെ 2045 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, ഭ​ക്ഷ​ണം, വ​രു​മാ​നം എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​പ്പി​ച്ച​ത്. 2021ൽ ​ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ 2931 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. 201 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും 1028 പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ‍ളും 1695 ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗം കു​ടും​ബ​ങ്ങ‍ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണി​ത്. ഇ​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 2454 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​വ​ശം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും മ​റ്റു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ 2454 ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ട​വി​ധ​മു​ള്ള മൈ​ക്രോ പ്ലാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​വ​രി​ൽ 2045 പേ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം അ​തി​ദ​രി​ദ്ര ല​ഘൂ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള 409 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ട​ത് പാ​ർ​പ്പി​ട​മാ​ണ്. ഇ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​റോ​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ ത​രി​യോ​ട് 100 ശ​ത​മാ​നം അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത​മാ​യി. തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് (97.8%), വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി (97.72%), മീ​ന​ങ്ങാ​ടി (97.40%), പൊ​ഴു​ത​ന (94.73%), തി​രു​നെ​ല്ലി (94.33%) എ​ന്നീ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ തൊ​ട്ടു​പു​റ​കി​ലു​ണ്ട്. Show Full Article

There are now only 409 extremely poor families in the district