    kalpetta
    kalpetta
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 10:45 AM IST

    അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റ​ബി പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ പേ​ര് ന​ല്‍കി​യ അ​ഞ്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ആരുടെയും സമ്മതമില്ലാതെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി സ​മ്പൂ​ര്‍ണ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്
    അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെയ്തു
    cancel

    ക​ല്‍പ​റ്റ: അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ സ​മ്പൂ​ര്‍ണ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ജോ​ലി​യി​ല്‍നി​ന്ന് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. കോ​ട്ട​ത്ത​റ ഗ​വ.​ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ ബി. ​ശ്രീ​ജേ​ഷി​നെ​യാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് സ​ർ​വി​സി​ല്‍ നി​ന്ന് ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ (ഡി.​ഡി.​ഇ) സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. സ​മ്പൂ​ര്‍ണ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ (സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ്പൂ​ര്‍ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ര്‍) വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് മേ​ല​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    അ​തീ​വ ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ സ്‌​കൂ​ള്‍ സ​മ്പൂ​ര്‍ണ പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​വാ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ തെ​ളി​വു​ക​ള​ട​ക്കം ശേ​ഖ​രി​ച്ചാ​ണ് ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ (ഡി.​ഡി.​ഇ) ക്ക് ​റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    ഒ​ന്നാം ഭാ​ഷ​യാ​യി അ​റ​ബി പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ പേ​ര് ന​ല്‍കി​യ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ലെ അ​ഞ്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യോ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യോ ക്ലാ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ​യോ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ​യോ അ​റി​വോ സ​മ്മ​ത​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ അ​റ​ബി​യി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി സ​മ്പൂ​ര്‍ണ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​റ​ബി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കോ​ട്ട​ത്ത​റ ഗ​വ. ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ടി.​സി ചാ​ര്‍ജ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് സ്‌​കൂ​ള്‍ പി.​ടി.​എ, സ്‌​കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി (എ​സ്.​എം.​സി), കേ​ര​ള അ​റ​ബി​ക് ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ (കെ.​എ.​ടി.​എ​ഫ്) ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി, തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍, സ്‌​കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഇ​തേ സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ യു.​പി വി​ഭാ​ഗം​വ​രെ അ​റ​ബി​ക് ഒ​ന്നാം ഭാ​ഷ​യാ​യി പ​ഠി​ച്ച 22 കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ അ​ഞ്ചു പേ​രെ​യാ​ണ് ത​സ്തി​ക നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ സ​മ്പൂ​ര്‍ണ​യി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി മാ​റ്റി​യ​ത്.

    തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ള്ള ഏ​ച്ചോം, നീ​ര്‍വാ​രം, തെ​ക്കും​ത​റ, ക​രി​ങ്കു​റ്റി എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഗോ​ത്ര കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ ചേ​ര്‍ത്ത് ത​സ്തി​ക നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നു മു​മ്പും ഇ​തേ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ അ​റ​ബി പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൈ​റ്റ് ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ എ​സ്.​ഐ.​ടി.​സി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​റ്റി​നി​ര്‍ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും ഇ​തേ സ്ഥാ​ന​ത്ത് തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തും വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഡി.​ഇ.​ഒ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രാ​തി​ക​ളെ​ല്ലാം ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​തും അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ക്ക് അ​റു​പ​തി​ല​ധി​കം പേ​ജു​ക​ള്‍ വ​രു​ന്ന വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടാ​ണ് ഡി.​ഇ.​ഒ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍, സ്‌​കൂ​ള്‍ ഓ​ഫി​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, പ​രാ​തി​ക്കാ​രാ​യ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ 13 അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​തും കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്നും തു​ട​ര്‍ ശി​ക്ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ര്‍വി​സി​ല്‍നി​ന്ന് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ത​സ്തി​ക ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി ഏ​ച്ചോം, നീ​ര്‍വാ​രം, തെ​ക്കും​ത​റ, ക​രി​ങ്കു​റ്റി എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ ഈ ​അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക്കു​ള്ള ഫി​ക്‌​സേ​ഷ​ന്‍ ഉ​റ​പ്പാ​യ​തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് നി​ര്‍ത്തി.

    ഇ​ക്കാ​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കോ​ട്ട​ത്ത​റ സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് പാ​ദ​വാ​ര്‍ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​നും ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ത​ല​യെ​ണ്ണി അ​ധ്യാ​പ​ക​ന് ത​സ്തി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നാ​യെ​ങ്കി​ലും യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​രു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​യും പ​ഠ​ന​വും പെ​രു​വ​ഴി​യി​ലാ​യി.

    TAGS:suspensionEductionTeacherWayanad
