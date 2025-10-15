Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightkalpettachevron_rightമേ​ള​ക്കി​ടെ...
    kalpetta
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:54 AM IST

    മേ​ള​ക്കി​ടെ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; കാ​യി​കമേ​ള​യു​ടെ നി​റം കെ​ടു​ത്തി സം​ഘാ​ട​ക​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    മേ​ള​ക്കി​ടെ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; കാ​യി​കമേ​ള​യു​ടെ നി​റം കെ​ടു​ത്തി സം​ഘാ​ട​ക​ർ
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് 

    മ​ര​വ​യ​ൽ: ജി​ല്ല കാ​യി​ക മേ​ള​ക്കി​ടെ ജി​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​കു​ന്നു. ഡി.​ഡി.​ഇ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പോ​യ​തോ​ടെ മ​ര​വ​യ​ൽ ജി​ല്ല സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക മേ​ള​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ദി​നം നാ​ഥ​നി​ല്ലാ ക​ള​രി​യാ​യി. കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തവും ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ കാ​യി​ക മേ​ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ളു​യ​ർ​ന്നു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡി.​ഡി.​ഇ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ത​ന്നെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വും മേ​ള​യു​ടെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​യി.

    ജി​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യ​സ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം വി​ട്ട​ത്. ഡി.​ഡി.​ഇ​യോ​ടൊ​പ്പം എ.​ഇ​യും സ്റ്റേ​ഡി​യം വി​ട്ടു. കൂ​ടാ​തെ മേ​ള ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള​വ​രും വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ചാ​ർ​ജു​മാ​രും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പോ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘാ​ട​നം പാ​ളി​യ​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്ത​ടോ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​നും വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന വി​ദ്യ​ർ​ഥി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ണി നി​ര​ത്താ​നാ​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും നി​ര​വ​ധി വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. വോ​ട്ടി​നി​ട്ടാ​ണ് സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​തി​പ്ര​സ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വുമി​ല്ലാ​ത്ത പ​ല​രു​മാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ര​ഹ​സ്യ ബാ​ല​റ്റെന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ന​ട​ത്തി​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ ബാ​ല​റ്റി​ന് പി​ന്നി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ പേ​ര് എ​ഴു​തി ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ദ്യാ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നു​മാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രേ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​തേ​സ​യ​മം, ക​ല​ക്ട​റെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച് അ​ർ​ഹ​ര​ല്ലാ​ത്ത നോ​മി​നി​ക​ളെ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റി​യ​താ​യും ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sports councilsports meetelectionsSports Festival
    News Summary - Sports Council elections in sports meet; Organizers disrupt sports festival
    Similar News
    Next Story
    X