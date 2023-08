cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: സാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ട്ട് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ സ്നേ​ഹി​ത ജെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക്. അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​ം സൗ​ജ​ന്യ കൗ​ണ്‍സ​ലി​ങ്, നി​യ​മ​പി​ന്തു​ണ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍, അ​തി​ജീ​വ​ന പി​ന്തു​ണ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ഭ​യം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സ​ഹാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ല്‍പ​റ്റ​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്‌​നേ​ഹി​ത ജെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ 5300 കേ​സു​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തു. 854 പേ​ര്‍ക്ക് അ​ഭ​യം ന​ല്‍കി. ഗാ​ര്‍ഹി​ക പീ​ഡ​നം, കു​ടും​ബ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍, മ​ദ്യ​പാ​നം, മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ര്‍ദം, സ്വ​ത്ത് ത​ര്‍ക്കം, മൊ​ബൈ​ല്‍ അ​ഡി​ക്ഷ​ന്‍, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ഞ്ച​ന, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന -പെ​രു​മാ​റ്റ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി സ്‌​നേ​ഹി​ത​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ത​ല​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​ജി​ല​ന്റ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍, ജ​ന്‍ഡ​ര്‍ റി​സോ​ഴ്സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍ എ​ന്നീ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ര​യാ​കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും സ്നേ​ഹി​ത​യു​ടെ ഷോ​ര്‍ട്ട് സ്റ്റേ ​ഹോ​മി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത താ​മ​സ​വും സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ സ​ഹാ​യ​വും മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ​യും ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ഒ​റ്റ​ക്കും പ​രീ​ക്ഷ, ജോ​ലി എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും ഷോ​ര്‍ട്ട് സ്റ്റേ ​ഹോ​മി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കാം. അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ര​യാ​കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​ജീ​വ​നം, അ​തി​ജീ​വ​നം, സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍-​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​ത​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​വും ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്തും. അ​ഞ്ച് സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ള്‍, ര​ണ്ട് കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​ര്‍, ര​ണ്ട് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍, കെ​യ​ര്‍ ടേ​ക്ക​ര്‍, ഓ​ഫി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് സ്നേ​ഹി​ത. സ്നേ​ഹി​ത​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബ്ലോ​ക്കി​ല്‍ ആ​ന്റി ഹ്യൂ​മ​ന്‍ ട്രാ​ഫി​ക്കി​ങ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മു​ണ്ട്. 04936 202033, 18004252776 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ല്‍ സ്‌​നേ​ഹി​ത​യി​ലേ​ക്കു വി​ളി​ക്കാം. ലീ​ഗ​ല്‍ ക്ലി​നി​ക് സ്‌​നേ​ഹി​ത​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കേ​സു​ക​ള്‍ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. Show Full Article

Snehita's consolation is eight years old; Shelter was given to 854 people