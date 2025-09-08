Begin typing your search above and press return to search.
    മദ്യവും തോട്ടയും പിടികൂടിയ സംഭവം; യഥാർഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല

    മദ്യവും തോട്ടയും പിടികൂടിയ സംഭവം; യഥാർഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല
    ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​യ ത​ങ്ക​ച്ച​ന് ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ൽ കാ​ർ പോ​ർ​ച്ചി​ൽ മ​ദ്യ​വും സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​വാ​യ 15 ഓ​ളം തോ​ട്ട​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 22ന് ​അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പു​ൽ​പ​ള്ളി, മ​ര​ക്ക​ട​വ്, കാ​നാ​ട്ടു​മ​ല​യി​ൽ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ (അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ) നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് 16 ദി​വ​സ​ത്തെ ജ​യി​ൽ വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഗ്രൂ​പ്പ് പോ​രി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ങ്ക​ച്ച​നെ കു​ടു​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ദ്യ​വും സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും ത​ങ്ക​ച്ച​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട കാ​റി​ന​ടി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പു​ൽ​പ​ള്ളി സി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സി​ൽ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞ​തും ‍യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും.

    നി​ല​വി​ൽ അ​ഗ​സ്റ്റി​നെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഭാ​ഗ​ത്തു​പോ​യി മ​ദ്യം വാ​ങ്ങി​യ മ​ര​ക്ക​ട​വ് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട് പി.​എ​സ്. പ്ര​സാ​ദി​നെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നാ​യ​ത്. മ​ദ്യ​വും സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും കാ​ർ ഷെ​ഡി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വെ​ച്ച പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൊ​ലീ​സ് ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗൂ​ഡ​ാലോ​ച​ന​യി​ൽ​ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് വരു​ക​യാ​ണ്. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് കു​ടും​ബം അ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ - ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വീ​ട്ടി​ൽ മ​ദ്യ​വും സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും വെ​ച്ച് ത​ന്നെ ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ൻ.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​ൻ, പി.​ഡി. സ​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് വൈ​ത്തി​രി സ​ബ് ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​പ്പോ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​സാ​ദ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല കേ​സി​ലെ പ്ര​തി. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ര​പ​രാ​ധി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ട് വെ​റു​തെ വി​ട്ട ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​പ​രാ​ധി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ താ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​നി​ക്ക് ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ഡ്വ. പി.​ഡി. സ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ത​ന്നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്നും ത​ന്നെ കു​ടു​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ച് കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന​താ​യും ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​യ ത​ങ്ക​ച്ച​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​യ പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ കാ​നാ​ട്ടു​കാ​ലാ​യി​ൽ ത​ങ്ക​ച്ച​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ ടൗ​ണി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ട​ക്കം ത​ങ്ക​ച്ച​നെ വ​ര​വേ​റ്റു . പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ആ​ന​യി​ച്ചു. മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളും പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ചു​മെ​ല്ലാം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ങ്ക​ച്ച​നെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. മ​നോ​ജ് ഉ​തു​പ്പാ​ൻ, തോ​മ​സ് പ​ഴൂ​ക്കാ​ര​ൻ , ജോ​യ് വാ​ഴ​യി​ൽ , ശി​വ​രാ​മ​ൻ പാ​റ​ക്കു​ഴി, ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ബീ​ന ജോ​സ് , മേ​ഴ്സി ബെ​ന്നി, സു​നി​ൽ പാ​ല​മ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി . ത​ന്നെ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​ലീ​സി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം -​എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ മ​ദ്യ​വും സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും പി​ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ് നി​ര​പ​രാ​ധി​യെ ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് വ​ഴ​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​മാ​ണ് എ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടും നീ​തി നി​ർ​വ​ഹ​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട പൊ​ലീ​സ് കൃ​ത്യ​മാ​യി കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​തെ നി​ര​പ​രാ​ധി​യെ ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ച സം​ഭ​വം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വി​ല്ല. കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ടി.​എ. ബാ​ബു​രാ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എം. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​നി​ൽ സി. ​കു​മാ​ർ, മ​നു ചാ​മ​പ്പാ​റ, ടി.​ഡി. സു​ധീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു

    മ​ന​:സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ഗ്രൂ​പ്പു​വ​ഴ​ക്കി​ൽ നി​ര​പ​രാ​ധി ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന വി​ഷ​യം ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി. നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ ത​മ്മി​ല​ടി​ച്ച​തി​ന്റെ പ്ര​തി​കാ​രം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​യ ഒ​രാ​ളെ കു​റ്റ​വാ​ളി ആ​ക്കി മാ​റ്റി​യ സം​ഭ​വം മ​ന​:സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത ത​ല ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ഉ​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും നി​യ​മ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു വ​ന്നു ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ത​യാ​റാ​ക​ണം. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​നു പ്ര​സാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഐ​ക്ക​ര​ശ്ശേ​രി, അ​നി​ൽ, രാ​ജ​ൻ പാ​റ​ക്ക​ൽ, ജോ​ബി​ഷ് മാ​വാ​ടി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു

    ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ബ​ലി​യാ​ട്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ബ​ലി​യാ​ടെ​ന്ന് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പി.​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ. ക്വാ​റി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ർ​ക്കം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മ​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം വാ​ക്ക് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും അ​ടി​യി​ലും ക​ലാ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നും ഡി.​സി.​സി പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടി​ല്ല. ഇ​താ​ണ് ത​ങ്ക​ച്ച​നെ ക​ള്ള കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കാ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കേ​സ് എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും​അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ കാ​നാ​ട്ട് മ​ല​യി​ൽ ത​ങ്ക​ച്ച​നെ ക​ള്ളക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ഉ​ട​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ഗ്രൂ​പ്പ്‌ വൈ​രം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ നീ​ച​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ വ​ലം കൈ​യാ​യി മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​സാ​ദി​ന് ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ കൊ​ടു​ത്തു സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​ർ​മി​ത മ​ദ്യ​വും സ​ജീ​വ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ത​ങ്ക​ച്ച​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടുവെ​പ്പി​ച്ച​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​സാ​ദ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ദ്യം മാ​ത്ര​മേ വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ളു എ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    തോ​ട്ട​യും ഡി​റ്റ​നേ​റ്റ​റു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ണ്. ഇ​തെ​വി​ടെ നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പോ​ലീ​സ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ന്ന വീ​ഴ്ച​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്‌​ക്വാ​ഡ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ചു​രു​ള​ഴി​യു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു 10 ന് ​വൈ​കീട്ട് അഞ്ചിന് പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​റ​ഫീ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്ന് എ​ൻ.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​ൻ

    മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി സം​ഭ​വ​വുമാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കോ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നോ യാ​തൊ​രു​വി​ധ പ​ങ്കു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​ൻ. കു​റ​ച്ചാ​ളു​ക​ൾ ന​ല്ല നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് കു​റേ​ക്കാ​ല​മാ​യി.

    കെ.​പി.​സി.​സി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​വ​രെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​യേ​യും നേ​താ​ക്ക​ൻ​ന്മാ​രെ​യും മോ​ശ​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​തു​താ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ. മ​ദ്യ​വും തോ​ട്ട​യും പി​ടി​ച്ച സം​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് യാ​തൊ​രു​വി​ധ ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ല.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കാ​രാ​ട്ടു​മ​ല ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ എ​ന്ന വാ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി യാ​തൊ​രു തെ​ളി​വു​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ അ​യ​ച്ച​ത് പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും വീ​ഴ്ച​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും എ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​പ്പ​ച്ച​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

